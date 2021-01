Heartland Express Aktie: Erfolgreiche Aussichten?

Heartland Express (NASDAQ:HTLD) eröffnete am Dienstag die Gewinnsaison für das vierte Quartal im Lkw-Verkehr mit einem ausgeglichenen Ergebnis von 22 Cents pro Aktie.

Das in North Liberty, Iowa, ansässige Transportunternehmen meldete einen Umsatzrückgang von 6,8 % gegenüber dem Vorjahr auf 156 Mio. USD, was auf niedrigere Treibstoffzuschläge und weniger gefahrene Meilen zurückzuführen ist.

Ohne Berücksichtigung der Treibstoffzuschläge sank der Umsatz in diesem ...



