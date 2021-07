Healthstream: Was bedeutet das für den Kurs?

An der Heimatbörse NASDAQ GS notiert Healthstream per 30.07.2021, 23:09 Uhr bei 29.04 USD. Healthstream zählt zum Segment "Gesundheitstechnologie".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Healthstream in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Buy"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Healthstream haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Healthstream bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Buy" bewertet.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 98,17 und liegt mit 35 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitstechnologie) von 72,54. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Healthstream auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Healthstream als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 30 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 3,52 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 28,98 USD beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

