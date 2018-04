Healthineers Aktie: Wohin geht die Reise?

Liebe Leser,

die Siemens-Tochter Healthineers sorgt noch immer für zufriedene Anleger. In den letzten Tagen konnte die Aktie sich im Wert kontinuierlich steigern und zeigte sich von Schwankungen im DAX so gut wie unbeeindruckt. Am Donnerstag gelang es dabei, bei 35,60 Euro einen vorläufigen neuen Höchststand zu erreichen. An den Markt gebracht hatte Siemens 15 Prozent seiner Anteile vor Kurzem erst für ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.