Healthcare Realty: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Am 11.05.2019, 11:50 Uhr notiert die Aktie Healthcare Realty an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 30,85 USD.

Die Aussichten für Healthcare Realty haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Healthcare Realty mit einem Wert von 118,05 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 92,52 , womit sich ein Abstand von 28 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Healthcare Realty-Aktie sind 0 Einstufungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Healthcare Realty vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 29,67 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (30,86 USD) ausgehend um -3,87 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Healthcare Realty von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt Healthcare Realty mit einer Rendite von 13,56 Prozent mehr als 10 Prozent darüber. Die ""-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 4,02 Prozent. Auch hier liegt Healthcare Realty mit 9,53 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.