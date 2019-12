Healthcare Marketing und Insight Health küren die wachstumsstärksten OTC-Arzneimittel 2019 (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Hersteller Ratiopharm, Procter & Gamble, Pädia und Orthomolhaben die wachstumsstärksten apothekenpflichtigen Arzneimittel-Portfolios. Zudiesem Ergebnis kommt das gemeinsame Ranking der OTC-Wachstumschampions 2019 desFachmagazins Healthcare Marketing und des Marktforschers Insight Health. DieBestenliste umfasst die Top 20 Arzneimittel in acht Indikationskategorien -darunter Dermatologika, Husten- und Erkältungsmittel sowie Präparate für dasMuskel- und Skelettsystem - und basiert auf den Umsatzanstiegen zu effektivenEndverbraucherpreisen (rAVP). Die Analyse zeigt zudem die Vertriebsperformanceder Präparate über die Absatzkanäle der stationären Apotheke und demOnline-Versandhandel.Besonders erfolgreiche Kommunikationsmaßnahmen setzte Ratiopharm um. MitNasenDuo, Naratriptan und A bis Z Komplex stammen gleich mehrereWachstumschampions aus dem Portfolio des Ulmer OTC-Spezialisten. Die Teams umOTC-Chefin Lisa Weitner sprachen die Zielgruppe der Endverbraucher sowie Ärzteund Apotheker gleichermaßen an. Zu den Aktionen zählten Besuche desApotheken-Außendienstes, Point-of-Sale-Material wie Aufsteller und Displays,TV-Spots sowie Print- und Online-Anzeigen. Neben den direkt an die Zielgruppenadressierten Maßnahmen gibt es weitere Faktoren, die sich abverkaufsförderndauswirken können, wie Kerstin Büttel, Senior Client Consultant bei InsightHealth, weiß: "Zu den Wachstumsfaktoren gehören unter anderem das Ansehen desHerstellers, die Werbung und das Marken-Image. Aber auch die Intensität desAußendiensteinsatzes und die gewährten Konditionen sind von Bedeutung. WelcherFaktor besonders wichtig ist, wechselt unter Umständen mit dem Produktbereich."Im Umfeld der werbeintensiven Husten- und Erkältungsmittel hatte Grintuss vonAboca Deutschland die Nase vorn. Der Deutschland-Geschäftsführer Jan Reinfrankund sein Team setzte auf den persönlichen Kontakt mit demApotheken-Fachpersonal: "Der Kommunikations-Fokus ist 100 Prozent auf diestationäre Apotheke gerichtet, da die Rolle der Apotheken-Teams bei derEmpfehlung entscheidend für den Abverkaufserfolg von Grintuss ist. Wirinvestieren den Großteil unserer Kommunikationsaktivitäten in die stationäreApotheke, um die professionelle Beratung vor Ort zu stärken." Innerhalb derBetrachtungszeiträume September bis August 2017/2018 und 2018/2019 stiegen dieUmsätze von Grintuss um 122 Prozent auf 1,53 Millionen Euro.Das vollständige Ranking der OTC-Wachstumschampions 2019 in acht Kategorien istin der Ausgabe 12/2019 'Healthcare Marketing' veröffentlicht(Erscheinungstermin: 10.12.2019).Das Printmagazin Healthcare Marketing berichtet monatlich überMarketing-Kommunikation im Pharma- und Gesundheitsmarkt. Es wendet sich anEntscheider, die in diesem Wirtschaftszweig tagtäglich mit Markenaufbau und-pflege zu tun haben. Die Inhalte des Magazins und auch der dazugehörigenWebsite unter healthcaremarketing.eu. Gegründet wurde Healthcare Marketing 2006,heute erscheint das Magazin mit einer Druckauflage von 3.000 Exemplaren(IVW-geprüft).Pressekontakt:Healthcare MarketingThomas OlbrischTelefon: +49 40 609 009 86Mail: olbrisch@healthcaremarketing.euWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/73810/4463896OTS: Healthcare MarketingOriginal-Content von: Healthcare Marketing, übermittelt durch news aktuell