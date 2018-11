Health-i Awards 2018: Intelligente Ansätze für die Gesundheit gewürdigt / Drei Vorreiter im digitalen Gesundheitswesen ausgezeichnet (FOTO)

Hamburg (ots) -Selbstständige Diagnoseverfahren per App, ein Gesundheitscheckmithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) oder ein digitalesÜberwachungssystem für Schizophrenie-Patienten: Zahlreiche innovativeIdeen für das Gesundheitswesen präsentierten sich beim diesjährigenWettbewerb der Health-i Initiative unter der Schirmherrschaft vonGesundheitsminister Jens Spahn. Mit ihrer Innovationskraft stehen siefür den Wandel der Gesundheitsbranche - von der Prävention über dieDiagnose bis zur Therapie. Die Initiative von Techniker Krankenkasse(TK) und Handelsblatt zeichnete am Vorabend die Teams von MSHealth("Junge Talente"), Ada Health ("Unternehmen") und Mindpax("Start-ups") mit dem Health-i Award aus.Digitalisierungsbeschleuniger mit Tatkraft: Die Gewinner derHealth-i Awards Insgesamt mehr als 160 Bewerbungen gingen in den dreiKategorien "Junge Talente", "Unternehmen" und "Start-ups" ein, vondenen die Jury und das Publikum die drei Gewinner kürten. Rund 200Gäste aus Gesundheit, Wissenschaft, Wirtschaft und Medien verfolgtendie feierliche Preisverleihung im Kühlhaus Berlin.Den Sieg in der Kategorie "Junge Talente" sicherte sich das TeamMSHealth um Tim-Lorenz Depping. Im Rahmen seines Projektesentwickelt, erprobt und evaluiert der Informatik-Student denPrototypen einer Smartphone-App, mit der an Multipler Skleroseerkrankte Menschen selbstständig ihre Symptome aufnehmen können. Dazugehören zum Beispiel die Messung der Gehfähigkeit undBewegungskoordination der oberen Extremitäten sowie dieKognitionsfähigkeit.In der Kategorie "Unternehmen" setzte sich Ada Health um VincentZimmer durch. Das Unternehmen hat einen KI-gestütztenGesundheitsleitfaden entwickelt, mit dem Nutzer per App ihrenGesundheitszustand einschätzen und verbessern können. Mit Standortenin England, Deutschland und den USA nutzen bereits mehrere MillionenMenschen die Ada-App - etwa alle vier Sekunden wird ein Symptom-Checkabgeschlossen. Ada Health unterstützt Ada-Nutzer bei der Suche nachpassender Versorgung und Pflege.Besonders spannend wurde es in der Kategorie "Start-ups" - diedrei Finalisten Amiko Digital Health, Mindpax und Motognosis tratenzum Live-Pitch an. Sie hatten jeweils drei Minuten Zeit, um Jury undPublikum zu überzeugen. Mindpax gewann die meisten Stimmen: Mit einemdigitalen Überwachungssystem für Patienten mit Schizophrenie undbipolaren Störungen zur Entwicklung eines Biomarkers, der Rückfälleprognostizieren soll, konnte sich das Team um Pavel Nevicky diebegehrte Trophäe sichern. Die Technologie unterstützt seine Nutzerbei der Beobachtung ihres Biorhythmus. Sie basiert unter anderem aufeiner Langzeitüberwachung von Schlafverhalten und physischerAktivität und ermöglicht ihren Nutzern so Einblicke in ihr geistigesWohlbefinden.Über die Health-i InitiativeDie 2016 von Techniker und Handelsblatt gegründete Health-iInitiative will die digitale Transformation des Gesundheitswesensvorantreiben. Ziel der Initiative ist es, die besten Innovationen undIdeen für ein vernetztes, zukunftsorientiertes Gesundheitswesenaufzuspüren und die zentralen Fragen und Herausforderungen in derGesundheitsversorgung zu diskutieren. Der Health-i Award bietet denbesten Talenten eine Bühne, um sich und ihre Ideen zu präsentieren.Hinter dem Award steht das Health-i Board, der Think-Tank derInitiative mit inspirierenden Persönlichkeiten. Mit ihrer Expertiseund Erfahrung unterstützen sie frische Ideen, um Innovationen imGesundheitswesen voranzutreiben. In den drei Kategorien "JungeTalente", "Start-ups" und "Unternehmen" werden die Finalisten desAwards ausgewählt und die Gewinner von einer hochkarätigen Jury beider jährlichen Preisverleihung gekürt. www.health-i.deÜber die Techniker KrankenkasseDie Techniker Krankenkasse (TK) ist eine der modernsten undleistungsfähigsten Krankenkassen. Sie vertritt die Interessen ihrermehr als zehn Millionen Versicherten und setzt sich für einleistungsstarkes, nachhaltig finanzierbares und auf Wettbewerbbasierendes Gesundheitssystem ein. Ihren Kunden gewährleistet sie denZugang zu qualitativ hochwertiger medizinischer Versorgung undInnovation. Die TK setzt dabei auch konsequent auf neue digitaleMöglichkeiten, um die Versorgungs- und Servicequalität zu verbessern- dabei arbeitet sie nicht gewinnorientiert. www.tk.deÜber das HandelsblattDas Handelsblatt ist die größte Wirtschafts- und Finanzzeitung indeutscher Sprache. Rund 200 Redakteure, Korrespondenten und ständigeMitarbeiter rund um den Globus sorgen für eine aktuelle, umfassendeund fundierte Berichterstattung. Im Tageszeitungsvergleich zählt diebörsentäglich erscheinende Wirtschafts- und Finanzzeitung beiEntscheidern der ersten und zweiten Führungsebene zur unverzichtbarenLektüre. Laut "Leseranalyse Entscheidungsträger in Wirtschaft undVerwaltung" (LAE) 2017 erreicht das Handelsblatt mehr als 299.000Top-Entscheider börsentäglich. Handelsblatt Online ist mit monatlichbis zu 20 Millionen Visits und rund 80 Millionen Page Impressions dasführende Wirtschaftsportal in Deutschland. www.handelsblatt.comPressekontakt:Caterina LangeE-Mail: health-i@handelsblatt.comTelefon: +49-(0)40-468832-639Projektbüro Health-i Initiativec/o JDB MEDIA GmbHSchanzenstraße 70, 20357 HamburgOriginal-Content von: Health-i Initiative, übermittelt durch news aktuell