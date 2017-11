Baierbrunn (ots) -"Health und Mobility - Personalisierte Gesundheitsservices zujeder Zeit und an jedem Ort: Was bedeutet dieses Szenario für dieStrategie von Pharmaunternehmen und Partnern?" Das war das Thema beim22. INTERNATIONAL HEALTH FORUM, der seit 2006 etabliertenInvitation-only-Strategiekonferenz des Wort & Bild Verlages fürEntscheidungsträger aus der Pharma-und Healthcare-Branche sowie derenPartner.Um den Gästen am 10. November 2017 strategische Impulse für ihrGeschäftsmodell der Zukunft zu vermitteln, hatte der Wort & BildVerlag herausragende internationale Experten nach Baierbrunneingeladen:Prof. Dr. Michael Jacobides, Professor für Strategie der LondonBusiness School, Alex Hurd, Senior Director Health & WellnessTransformation des weltweit führenden Einzelhandelskonzerns Walmartaus den USA, Peter Ohnemus, CEO dacadoo AG, einer internationalerfolgreichen mobilen Gesundheitsplattform aus Zürich, und TrevorGore, Direktor der britischen Beratungsfirma Maestro Consulting mitausgewiesenem Pharma-und-Retail-Background.Die hochkarätigen Experten behandelten unter dem Thema "Health undMobility" folgende Aspekte:- Wie steuert ein weltweit fühhrender Einzelhandelskonzern sein"Health Ecosystem"?- Wie funktioniert die bestmögliche persönliche Ansprache in dermobilen und digitalen Welt?- Wie ermöglicht eine weltweit patentierte Online-Plattform einen360-Grad-Blick auf die individuelle Gesundheit?- Wie findet man das rechte Maß finden zwischen Nähe und Distanz?Impulse für Unternehmen zu einer guten strategischen Balance- Wie setzt man die digitale Technologie nicht unbegrenzt, sondernmaßgeschneidert auf Kundenbedürfnisse ein?Andreas Arntzen, CEO des Wort & Bild Verlages und Gastgeber desINTERNATIONAL HEALTH FORUMS, bringt das Ziel der im Markt festetablierten Strategiekonferenz auf den Punkt: "Wir bieten unserenKunden und Netzwerkpartnern exklusive, in dieser Kombination am Marktnicht verfügbare strategische Impulse für ihr zukünftigesGeschäftsmodell in Verbindung mit guten Gesprächen in einemexklusiven Ambiente."Pressekontakt:Lilian-Susan WilkeWort & Bild VerlagLeitung VeranstaltungsmanagementE-Mail: l.s.wilke@wortundbildverlag.deTel.: 089/ 744 33 344Mobil: 0172/ 827 75 90www.international-health-forum.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag, übermittelt durch news aktuell