Health and Happiness H&H: Schluss mit der Unsicherheit!

Per 21.01.2020, 19:38 Uhr wird für die Aktie Health and Happiness H&H am Heimatmarkt Hong Kong der Kurs von 36.8 HKD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Die Aussichten für Health and Happiness H&H haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Health and Happiness H&H schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,26 % und somit 1,11 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,37 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Health and Happiness H&H im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Health and Happiness H&H. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

3. Fundamental: Health and Happiness H&H ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 18,38 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 34 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 27,94 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.