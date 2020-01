Health and Happiness H&H: Wer hätte das für möglich gehalten?

Health and Happiness H&H, ein Unternehmen aus dem Markt "Verpackte Lebensmittel und Fleisch", notiert aktuell (Stand 06:50 Uhr) mit 32.28 HKD mehr oder weniger gleich (+0.1 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.

Unsere Analysten haben Health and Happiness H&H nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Health and Happiness H&H erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -26,15 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche sind im Durchschnitt um -3,01 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -23,13 Prozent im Branchenvergleich für Health and Happiness H&H bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -5,84 Prozent im letzten Jahr. Health and Happiness H&H lag 20,31 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Health and Happiness H&H in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Health and Happiness H&H haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Health and Happiness H&H bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Health and Happiness H&H weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,44 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Nahrungsmittel") von 2,37 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,93 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.