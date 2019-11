Health and Happiness H&H: Ist das eine Gewinn-Chance?

Am 14.11.2019, 01:52 Uhr notiert die Aktie Health and Happiness H&H an ihrem Heimatmarkt Hong Kong mit dem Kurs von 31.45 HKD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Die Aussichten für Health and Happiness H&H haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Health and Happiness H&H mit einem Wert von 17,1 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Nahrungsmittel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 28,32 , womit sich ein Abstand von 40 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Health and Happiness H&H-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 41,58 HKD mit dem aktuellen Kurs (31,45 HKD), ergibt sich eine Abweichung von -24,36 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (32,14 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,15 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Health and Happiness H&H-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Health and Happiness H&H hat mit einer Dividendenrendite von 1,37 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.35%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Nahrungsmittel"-Branche beträgt -0,98. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Health and Happiness H&H-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.