Health Insurance Innovations: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Per 03.03.2019, 07:23 Uhr wird für die Aktie Health Insurance Innovations am Heimatmarkt NASDAQ GM der Kurs von 37,27 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Versicherungsmakler".

Health Insurance Innovations haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Für Health Insurance Innovations liegen aus den letzten zwölf Monaten 5 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Health Insurance Innovations vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 64,4 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (37,21 USD) könnte die Aktie damit um 73,07 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Health Insurance Innovations-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an 11 Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Health Insurance Innovations. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 15,91 und liegt mit 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung) von 47,68. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Health Insurance Innovations auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.