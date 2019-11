Health Catalyst: Das kann einfach nicht wahr sein

Für die Aktie Health Catalyst wird am 18.11.2019, 05:51 Uhr, ein Kurs von 34.44 USD geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Health Catalyst auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Health Catalyst in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Health Catalyst haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Health Catalyst bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Health Catalyst-Aktie ein Durchschnitt von 35,62 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 34,37 USD (-3,51 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 31,93 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+7,64 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Health Catalyst ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Health Catalyst erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Health Catalyst-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 9 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (51,29 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 49,22 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 34,37 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Health Catalyst eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.