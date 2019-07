Health Canada hat der Marihuana-Industrie schon wieder Probleme bereitet

Weitere Suchergebnisse zu "Hexo":

In Bezug auf die Wachstumsaussichten gibt es aktuell nichts, das dem legalen Marihuana nahe kommt. Der neu veröffentlichte Bericht “State of the Legal Cannabis Markets” von Arcview Market Research und BDS Analytics erwartet bis 2024 mehr als 40 Mrd. US-Dollar an globalen Umsätzen mit legalem Cannabis, gegenüber knapp 11 Mrd. US-Dollar im Jahr 2018 (eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 24 %). Wenn sich diese Zahlen als richtig erweisen, sollten einige Pot-Aktien im Geld schwimmen.

Obwohl die Vereinigten Staaten als das Kronjuwel der Cannabis-Bewegung angesehen werden, ist es Kanada, das bei der Legalisierung führend ist. Im Oktober war Kanada das erste Industrieland der Welt und nach Uruguay das zweitgrößte Land der Welt, das Freizeit-Cannabis legalisierte. Arcview und BDS gehen davon aus, dass bis 2024 in Kanada jährlich rund 4,8 Mrd. US-Dollar an Cannabis-Umsätzen erzielt werden.

Kanadas Cannabis-Industrie ist dank Health Canada stark ins Stocken geraten

Dies mag zwar wie das perfekte Erfolgsrezept erscheinen, doch die Einführung von legalem Cannabis war in Kanada nicht gerade ein großer Erfolg. Im Januar und Februar gingen die Verkäufe in den lizenzierten Cannabis-Geschäften in Kanada sogar zurück, wobei die Verkäufe im Februar um etwa 13 % niedriger waren als im Dezember. Das ist ein interessantes Phänomen angesichts der Popularität von Marihuana und der Gunst, die die Öffentlichkeit in Bezug auf die Legalisierung hat.

Diese Umsatzschwäche kann auf eine Kombination von drei Problemen zurückgeführt werden.

Erstens waren die Anbaubetriebe nicht bereit, mehr als 100 Mio. US-Dollar für Kapazitätserweiterungsprojekte auszugeben, bis sie sicher wussten, dass der Cannabis Act Gesetz werden würde. Das geschah nicht bis Ende 2017/Anfang 2018. Fast alle Anbaubetriebe sind noch dabei, ihre Kapazitäten auszubauen, was dazu geführt hat, dass das Angebot weit unter der tatsächlichen Inlandsnachfrage liegt.

Zweitens haben sich die meisten Anbaubetriebe auch über Engpässe bei konformen Verpackungen beschwert. Die Regulierungsbehörde Health Canada hat eine Reihe von Richtlinien aufgestellt, die die Anbaubetriebe, Verarbeiter, Händler und Einzelhändler befolgen müssen, wenn sie wollen, dass Cannabis-Produkte in den Regalen landen. Das hat zu einem Mangel an konformen Verpackungen am Anfang geführt, was wiederum dazu geführt hat, dass unbearbeitetes Cannabis nicht in den Handel gekommen ist.

Doch das größte Problem von allen war wohl die Bürokratie bei Health Canada. Als die Behörde damit beauftragt wurde, die Anbau-, Verarbeitungs-, Vertriebs- und Verkaufslizenzanträge zu prüfen und zu genehmigen oder zu verweigern, arbeitete Health Canada im Januar mit einem Rückstand von mehr als 800 Anträgen.

Wie du dir vorstellen kannst, hat ein so großer Rückstand zu langen Wartezeiten für die Antragsteller geführt. Aphria zum Beispiel wartet seit mehr als einem Jahr auf eine Antwort auf den Antrag auf Anbaulizenzen für Aphria Diamond, das Joint Venture mit Double Diamond Farms, das letztendlich den größten Teil der Jahresproduktion produzieren wird (140.000 kg der von Aphria prognostizierten 255.000 kg bei Spitzenproduktion).

Vor kurzem hat Health Canada das implementiert, was nach ihrer Meinung eine Lösung für dieses Chaos sein wird. Anstatt dass die Anbaubetriebe schon lange vor Beginn des Baus der Betriebe Anbaubewerbungen einreichen, wird Health Canada nun verlangen, dass die Anbauflächen fertig sind, bevor die Anträge gestellt werden. Das sollte theoretisch eine Reihe von unterfinanzierten Antragstellern eliminieren und diejenigen größeren Spieler, die ihre Bauprojekte abgeschlossen haben, in den Vordergrund stellen. Dennoch wird dieser Workaround viele Quartale in Anspruch nehmen, was zu längeren Wartezeiten für die Zulassung von Anbau- und Verkaufslizenzen für die meisten kanadischen Pot-Aktien führen könnte.

Health Canada hat es schon wieder verbockt

Das ist jedoch nicht das erste Mal, dass Health Canada die Marihuana-Industrie im Stich gelassen hat. Vor etwa zwei Wochen erfuhren wir, dass sich das am meisten erwartete Ereignis im Jahr 2019 – die Einführung derivativer Cannabis-Produkte (z. B. Lebensmittel, Vapes, Konzentrate, Topicals und alkoholfreie Getränke) – verzögern würde.

Laut einer Pressemitteilung von Health Canada, die die Regelungen für die Herstellung und den Verkauf von Cannabis-Extrakten und topischen Produkten fertiggestellt hat, werden die geänderten Regelungen spätestens bis zum einjährigen Jubiläum der Legalisierung von Freizeit-Marihuana für Erwachsene (17. Oktober 2019) in Kraft treten. Allerdings “wird es nach diesem Datum einige Zeit dauern, bis neue Cannabis-Produkte zum Kauf angeboten werden”, so die Pressemitteilung.

Die Inhaber von Cannabis-Lizenzen müssen Health Canada 60 Tage vor dem Verkauf dieser neuen Derivate informieren, wobei die Regulierungsbehörde nicht damit rechnet, dass alternative Konsumoptionen vor frühestens Mitte Dezember 2019 in den Handel kommen. Darüber hinaus könnte, wie wir bei getrocknetem Cannabis gesehen haben, der Anstieg des Angebots in den lizenzierten Apotheken langsam sein, wenn die Lieferprobleme fortbestehen.

Mit anderen Worten, während so ziemlich alle Marihuana-Aktien und -Investoren auf den 17. Oktober warten, wenn die hochmargigen Cannabis-Verkäufe beginnen würden, wird es etwa zwei bis drei Monaten dauern, bevor die hochmargigen Derivatverkäufe wirklich an Fahrt gewinnen. Für die Investoren bedeutet dies, dass wir bis möglicherweise April bis Juni warten müssen, bevor wir im 1. Quartal des Kalenderjahres 2020 (1. Januar 2020 – 31. März 2020) einen Anstieg der Cannabis-Umsätze sehen.

Die Auswirkungen auf die kanadischen Pot-Aktien könnten unterschiedlich sein

Obwohl alle Marihuana-Aktien planen, Derivate in ihre Portfolios aufzunehmen, schadet diese Entscheidung von Health Canada mehr den Cannabis-Produzenten als sie hilft.

Aurora Cannabis (WKN:A12GS7) ist ein solches Unternehmen, das mit dieser Entscheidung nicht zufrieden sein wird. Das Managementteam von Aurora hat deutlich gemacht, dass der Markt für medizinisches Marihuana im Mittelpunkt steht. Medizinische Cannabis-Patienten neigen dazu, häufiger Cannabis-Produkte zu verwenden, häufiger zu kaufen und werden viel mehr von derivativen Produkten angezogen als von Trockenblumen. Obwohl Öle, Sprays und Kapseln jetzt legal sind, setzt Aurora auf ein breiteres Sortiment an derivativen Produkten, um den Gewinn nach oben zu treiben. Es sieht so aus, als ob eine langsame Einführung von Derivaten die Profitabilität des Unternehmens bis ins Jahr 2021 verlagern könnte.

Das Gleiche gilt für Cronos Group (WKN:A2DMQY), das sich eher als ein Cannabinoid-Unternehmen als ein Trockenblumenproduzent positioniert. Nach einer Kapitalbeteiligung von 1,8 Mrd. US-Dollar von Altria wird erwartet, dass Cronos mit seinem neuen Partner bei der Entwicklung von Vape-Produkten in Kanada zusammenarbeiten wird. Die Einführung dieser Vape-Produkte und die Fähigkeit der Cronos Group, die Vorteile der bis zu 100 Mio. US-Dollar umfassenden Partnerschaft mit Ginkgo Bioworks zur Entwicklung gezielter Cannabinoide zu nutzen, liegen jetzt für einige Monate auf Eis.

Auch in Quebec ansässige HEXO (WKN:A2N455) sollte kein Fan dieser Nachrichten sein. HEXO hat mehr als 600.000 Quadratfuß für die Herstellung und Verarbeitung von Cannabis zur Verfügung, was eine ausgefallene Art zu sagen ist, dass es viel Platz für die Entwicklung derivativer Produkte hat. Darüber hinaus hat HEXO kürzlich einen Zweijahresvertrag mit Valens GroWorks unterzeichnet, der vorsieht, dass Valens Extraktionsservices für mindestens 80.000 kg Hanf und Cannabis-Biomasse zur Verfügung stellen wird. Das Potenzial von HEXO, einen Gewinn zu erzielen, könnte auch um ein bis zwei Quartale vertagt worden sein.

Vielleicht ist die einzige Pot-Aktie, die von dieser Verzögerung profitieren könnte, Ontarios CannTrust Holdings (WKN:A2DWH4). Ende März kündigte CannTrust die Absicht an, bis zu 809.371 Quadratmeter Land zu erwerben, das für den Anbau von Cannabis im Freien genutzt werden soll. Ein Großteil des Outdoor-Anbaus von CannTrust wird für die Gewinnung und die Herstellung von Derivaten genutzt. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass wir sehen werden, dass diese Outdoor-Produktion frühestens vor dem ersten Quartal 2020 in den Extrationsanlagen eintrifft. Mit anderen Worten, das bedeutet, dass das Unternehmen nicht allzu weit hinterher bleiben wird, wenn überhaupt.

