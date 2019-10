Health Canada genehmigt Zulassungsantrag von Medicago zur wissenschaftlichen Prüfung: ein wichtiger Schritt für Medicago zur Vermarktung seines innovativen Grippeimpfstoffes

Quebec City (ots/PRNewswire) - - Medicago, ein in der Entwicklungund Herstellung von pflanzlichen Impfstoffen weltweit führendesBiotechnologie-Unternehmen mit Sitz in Quebec City, gibt bekannt,dass Health Canada seinen Zulassungsantrag (NDS) für einenpflanzlichen, rekombinanten, quadrivalenten, virusähnlichen (QVLP)Grippeimpfstoff zur wissenschaftlichen Prüfung genehmigt hat."Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Vermarktung", sagtDr. Bruce Clark, Präsident und Chief Executive Officer von Medicago."Die Genehmigung unseres Zulassungsantrags gibt uns die Möglichkeit,einen innovativen Grippeimpfstoff auf den Markt zu bringen, dermithilfe der Stoffwechselkapazität von Pflanzen hergestellt wird.Wenn wir die Zulassung erhalten, kann Medicago mit seinemQVLP-Impfstoff eine Alternative zu den derzeitig zugelassenenImpfstoffen zur Vorbeugung saisonaler Grippeinfektionen anbieten",fügt er hinzu. Je nachdem, wann die Prüfung durch dieAufsichtsbehörden abgeschlossen ist, könnte der neue Impfstoff vonMedicago in Kanada möglicherweise schon vor der nächsten Grippesaison2020 auf den Markt kommen.Die neue Technologie von Medicago wurde in Quebec City entwickeltund nutzt die Fähigkeit natürlicher, nicht transgener Pflanzensozusagen als "Minifabriken" zu fungieren und rekombinante Proteinezur Erzeugung der virusähnlichen Partikel (VLP) in diesem Impfstoffzu produzieren. Durch die rekombinante Technologie wird das Risikoeiner Virusmutation reduziert, das bei anderen Herstellungssystemenauftreten und die Wirksamkeit des Impfstoffes beeinträchtigen kann.Die VLPs sollen das Grippevirus in Größe und Form nachahmen, sindjedoch nicht infektiös, da ihnen das genetische Material zurReproduktion fehlt. Medicagos Entwicklungsprogramm für Grippe umfasstaußerdem pandemische und Universal-Grippeimpfstoffkandidaten.Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) führenGrippe-Epidemien jedes Jahr zu 3 bis 5 Millionen Fällen schwererErkrankungen und zu etwa 290.000 bis 650.000 Todesfällen weltweit. InKanada sind laut Angaben der Behörden Grippe und Lungenentzündungunter den 10 führenden Todesursachen mit ca. 12.200Krankenhausaufhalten und 3.500 Todesfällen pro Jahr.2018 begann Medicago mit dem Bau seiner 245 Millionen Dollarteuren Anlage in Quebec City, die sowohl Forschungs- undEntwicklungs- als auch Produktionseinrichtungen umfassen wird. Diesesneue Werk dient als Ergänzung zur kommerziellen Produktionsanlage inDurham im US-Bundesstaat North Carolina und wird die jährlicheProduktionskapazität auf bis zu 50 Millionen Dosen quadrivalenterImpfstoffe gegen Grippe erweitern.Informationen zu MedicagoMedicago ist ein Biopharma-Unternehmen mit mehr als 450Mitarbeitern in Kanada und den USA. Medicago hat es sich zum Zielgesetzt, gesundheitliche Auswirkungen weltweit durch den Einsatzinnovativer pflanzlicher Technologien zu verbessern, um schnell aufneu entstehende globale Gesundheitsherausforderungen reagieren zukönnen.Ausführliche Informationen finden Sie unter: www.medicago.comQuelle: MedicagoInformation: TACT Intelligence-conseilMarie-Pier Côté, 418 999-4847, mpcote@tactconseil.caOriginal-Content von: Medicago, übermittelt durch news aktuell