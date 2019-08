Health Canada erteilt Zulassung für Fotona Dynamis zur Behandlung von Stressharninkontinenz (SUI) und vulvovaginaler Atrophie (VVA) / urogenitalem Menopausensyndrom (GSM)

Fotonas hochmodernes Lasersystem Dynamis erhält branchenweit ersteZulassungLjubljana, Slowenien (ots/PRNewswire) - Fotona feiert mit derbranchenweit ersten Zulassung seines Lasersystems Dynamis zurBehandlung von Stressharninkontinenz (SUI) und vulvovaginalerAtrophie (VVA) / urogenitalem Menopausensyndrom (GSM) durch HealthCanada, die kanadische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde, einenweiteren Erfolg. Diese Krankheiten lassen sich mit derurheberrechtlich geschützten Fotona SMOOTH® Er:YAG-Modalität und denrobotischen G-Runner- und G-Set-Handstücken bzw. -Spekula, bei derenGestaltung auf Benutzerfreundlichkeit und Präzision beiintravaginaler Anwendung geachtet wurde, erfolgreich behandeln. Nachumfassender Prüfung der ausführlichen Dokumentation undveröffentlichter Studien, die zur Anwendung von Fotonas LasersystemDynamis durchgeführt wurden, erteilte Health Canada seine Zulassungund unterstrich somit Fotonas Engagement für evidenzbasierte Medizinweiter.Die patentierte Technologie Fotona SMOOTH® genießt eineeinzigartige Marktposition, was sie zur führenden Lösung für Anbieterund Patienten macht. Im Gegensatz zu konkurrierendenLaser-Technologien ist Fotona SMOOTH® vollständig nicht-ablativ undkombiniert einen zusätzlichen oberflächlichen Wärmeschock-Mechanismuszur Geweberegeneration mit einer einzigartigen selbstregulierendenSicherheitsfunktion. Diese beiden Eigenschaften für dieGeweberegeneration von Fotona SMOOTH® sollen für die ausgewiesenehervorragende Sicherheit und Wirksamkeit von Fotonas Er:YAG-Laserverantwortlich sein, wenn diese zur Thermotherapie der Scheidenwandeingesetzt werden, um die Symptome von Stressharninkontinenz undurogenitalem Menopausensyndrom zu lindern.Das Dynamis PRO, eine Kombination von zwei komplementärenWellenlängen (1064 nm und 2940 nm) und Fotonas urheberrechtlichgeschützten Pulsationseigenschaften, ist ein Mehrzwecksystem, dassich vielseitig einsetzen lässt, nicht nur in der Gynäkologie,sondern auch in der Chirurgie und Ästhetik. Der robotische G-Runnerermöglicht problemlose und präzise revolutionierende intravaginaleBehandlungen. Aufgrund dieser innovativen Technologie entscheidensich Anbieter für Fotona, um für ihre Patientinnen optimaleErgebnisse zu erzielen und ihren Praxen eine branchenführendePosition zu sichern.Diese Zulassung, ein weiterer Erfolg von Fotona, ist die ersteihrer Art in der Laserbranche. Fotona ist weltweit für seinfortwährendes Engagement für die Entwicklung branchenführenderTechnologie bekannt und hat sich einen Ruf als Goldstandard in derLasertechnologie für Gesundheitsanbieter und Patientinnen rund um dieWelt verdient.INFORMATIONEN ZU FOTONAFotona (www.fotona.com) hat durch den Direktverkauf in den USA undden Vertrieb in über 60 Ländern weltweit über 30.000 Laser verkauft.Fotona stellt preisgekrönte Laser für Zahnmedizin, Ästhetik,Dermatologie, Gynäkologie und andere medizinische Bereiche her.Fotona verfügt branchenweit über die bestausgebildetsten Fachkräfte,zu denen außergewöhnlich viele promovierte Mitarbeiter mitSpezialisierung in Laser- und Medizintechnologie zählen. Die starkenF&E-Kompetenzen verschaffen dem Unternehmen seit jeher einenWettbewerbsvorteil, durch den viele patentierte Lösungen gesichertwerden konnten, darunter der Gelenkarm Optoflex®, die TechnologienQuantum Square Pulse und Variable Square Pulse, der FotonaSMOOTH®-Modus, Vakuumzellentechnologien und mehr.Das Unternehmen stellt sämtliche seiner Lasersysteme intern her,um sicherzustellen, dass sich jedes System durch die höchsteQualität, Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit sowie Langlebigkeitauszeichnet und sämtlichen gültigen internationalen Standardsentspricht. Wer sich für Fotona entscheidet, wählt ein Unternehmen,das kontinuierlich auf Perfektion setzt, um den Anforderung eineshöchst anspruchsvollen Marktes gerecht zu werden.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/966027/Fotona_Logo.jpgPressekontakt:Ladislav Gradinfo@fotona.com(+386)-1-5009-100Original-Content von: Fotona, übermittelt durch news aktuell