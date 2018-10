HealthStream: Schluss mit der Unsicherheit!

HealthStream weist zum 12.10.2018 einen Kurs von 26,91 USD an der BörseNASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Gesundheitstechnologie" geführt.

HealthStream haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Communications") liegt HealthStream mit einer Rendite von 16,72 Prozent mehr als 9 Prozent darunter. Die "Media"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 19,45 Prozent. Auch hier liegt HealthStream mit 2,73 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist HealthStream mit einem Wert von 82,04 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Media" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 71,88 , womit sich ein Abstand von 14 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

3. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei HealthStream in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".