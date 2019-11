HealthLynked: Wirklich?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie HealthLynked, die im Segment "Gesundheitstechnologie" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 05.11.2019, 04:03 Uhr, mit 0.17 USD.

Unsere Analysten haben HealthLynked nach 4 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von HealthLynked im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um HealthLynked. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die HealthLynked-Aktie beträgt dieser aktuell 0,21 USD. Der letzte Schlusskurs (0,17 USD) liegt damit deutlich darunter (-19,05 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält HealthLynked somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (0,15 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+13,33 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der HealthLynked-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. In Summe wird HealthLynked auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der HealthLynked führt bei einem Niveau von 72,73 zur Einstufung "Sell". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 40,74 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".