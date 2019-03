Headspace launcht Meditations-App in Deutschland

Finanztrends Video zu



Berlin/Santa Monica, (Kalifornien) (ots) -- Erster Deutscher Stress Monitor: Stress ist auf dem Vormarsch- Headspace-App soll den Deutschen bei der Stressbewältigunghelfen- Stress ist wachsendes Problem in Deutschland: 40% fühlen sichhäufig gestresst. Fast 50% sind gestresster als noch vor fünfJahren und sind sich sicher, dass ihr Leben ohne Stress besserwäre- Mehrheit der Deutschen morgens und abends am meistengestresst- Berlin ist "stressigste Stadt Deutschlands", gefolgt vonMünchen, Frankfurt, Hamburg und KölnHeadspace, einer der weltweit führenden Anbieter für Achtsamkeitund Meditation, gab heute die Ergebnisse des ersten Deutschen StressMonitors bekannt. Die Studie zeigt das steigende Stressniveau und denallgemeinen Gemütszustand der Deutschen. Um die Diskussion zu denThemen Stress und allgemeines Wohlbefinden in Deutschlandvoranzutreiben, stellte Headspace zudem offiziell seindeutschsprachiges Angebot vor und lancierte damit erstmals einnicht-englischsprachiges Meditationsprodukt.Der erste Deutsche Stress Monitor untersuchte die Ursachen vonStress, dessen körperliche und geistige Auswirkungen und wie dieDeutschen damit umgehen. Die Ergebnisse zeigen, dass sich Deutschezunehmend gestresst, besorgt oder ängstlich fühlen; die Hälfte derBefragten gab an, dass sie sich im Vergleich zu vor fünf Jahrengestresster fühlen. Pendeln, schlechter Schlaf oder Feiertageverursachen bei den meisten Befragten Stress. Die Befragung zeigtaber auch: Ständige Erreichbarkeit und damit steigende Anforderungenim Job führen zu einem erhöhten Stresslevel. Vor allem jüngereBefragte unter 45 Jahren fühlen sich gestresster als ältereGenerationen. Und Berlin erweist sich als "Stresshauptstadt" unteranderen deutschen Großstädten."Unsere Mission ist es, das Leben möglichst vieler Menschen zuverbessern und die Welt zu einem stressfreien und somit glücklicherenOrt zu machen", sagt Andy Puddicombe, Mitbegründer von Headspace, derselbst zehn Jahre lang als Mönch in buddhistischen KlösternSüdostasiens gelebt hat. "Daher ist es für uns so wichtig, möglichstvielen Menschen Meditation näher zu bringen."Für Rich Pierson, CEO und Mitbegründer von Headspace, fiel dieEntscheidung für Deutschland als ersten nicht-englischsprachigenMarkt von Headspace daher nicht schwer: "Deutsch ist mit mehr als 90Millionen Muttersprachlern die am meisten gesprochene SpracheEuropas, weshalb Deutschland, Österreich und die Schweiz für unsselbstverständlich einen attraktiven Markt darstellen. Für uns ist esaber ebenso zentral, dass wir hier im Herzen Europas einenentscheidenden Schritt zur Erfüllung unserer Unternehmensmission, dieWelt zu einem glücklicheren und gesünderen Ort zu machen, vollziehenkönnen."Als Anbieter von Meditations-Apps zeichnet sich Headspace dadurchaus, dass das Unternehmen klinische Forschung zur Wirksamkeit vonAchtsamkeitsmeditationen aktiv unterstützt. Mehr als 65 Studien zurWirksamkeit von Headspace sind in Zusammenarbeit mit akademischenInstitutionen, darunter die Harvard University, bereits durchgeführtworden. Bei einem exklusiven Presse-Event in Berlin Kreuzberg konntenMedienvertreter und Influencer bereits gestern den Effekt derMeditation mit Headspace selbst erleben und Online-Angebote zu denThemen Schlaf, Sport und Arbeit gleich vor Ort ausprobieren.Über HeadspaceHeadspace, ein weltweit führender Anbieter von Meditation undAchtsamkeit, wurde 2010 von Andy Puddicombe und Rich Pierson mit demZiel gegründet, Gesundheit und Glück auf der ganzen Welt zu steigern.Mit seinem Portfolio aus Meditations-Apps und Online-Angeboten hatHeadspace bereits 40 Millionen Nutzer in 190 Ländern erreicht.Headspace ist zudem auch im B2B-Segment aktiv und konzentriert sichdarauf, seine Produkte für Unternehmen und deren Mitarbeiter imRahmen von Sozialleistungen anzubieten. Headspace pflegt zudemGeschäftsbeziehungen zu einigen der bekanntesten Marken der Welt,darunter Apple, Amazon, Google, Nike, die NBA und andere. WeitereInformationen finden Sie unter www.headspace.com, oder auf Facebook,Twitter und Instagram.Über den Deutschen Stress MonitorDer erste Deutsche Stress Monitor wurde im Februar 2019 von KantarMillwardBrown im Auftrag für Headspace durchgeführt. Auf Basis einerrepräsentativen Befragung von rund 2.400 Deutschen im Alter zwischen18-64 Jahren wurden die Ursachen von Stress, dessen körperliche undgeistige Auswirkungen und wie die Deutschen damit umgehen ermittelt.Pressekontakt:Kontakt Agentur:Alexia Bergmann/ Xenia HeitmannT: +49 69 97362 44 / -66M: +49 173 3477273M: +49 162 1357269alexia.bergmann@hkstrategies.comxenia.heitmann@hkstrategies.comOriginal-Content von: Headspace, übermittelt durch news aktuell