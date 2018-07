Headlam: Kann die was?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Headlam unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Händler". Die Headlam-Aktie notierte am 24.07.2018 mit 468 GBP, die Heimatbörse des Unternehmens ist London.Unser Analystenteam hat Headlam auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Analysteneinschätzung: Headlam erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Headlam vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (675 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 44,23 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 468 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Headlam erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

Weiterlesen...