Headhunter: Reagiert die Aktie?

Headhunter, ein Unternehmen aus dem Markt "kommerzielle und professionelle Dienstleistungen", notiert aktuell (Stand 02:00 Uhr) mit 23.54 USD im Minus (-0.99 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Headhunter haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Headhunter. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Headhunter liegt mit einem Wert von 46,15 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell -0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "" von 46,11. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Headhunter von 23,54 USD ist mit +20,35 Prozent Entfernung vom GD200 (19,56 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 19,03 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +23,7 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Headhunter-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.