HeadSpin kündigt zweitägige virtuelle Veranstaltung an: Converge

Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Auf der Converge treffen sich Führungskräfte und Praktiker aus der Tech-Branche, um Strategien und die neuesten Trends im digitalen Bereich zu diskutieren.HeadSpin, die weltweit erste KI-Plattform für digitale Erlebnisse, kündigte heute ihr erstes virtuelles Event Converge an, das am 20. und 21. April stattfindet und bei dem sich Redner aus verschiedenen Branchen treffen und über vier Themen im digitalen Raum diskutieren werden: Erfahrung, Widerstandsfähigkeit, Inklusion und Beschleunigung. Converge wird auch eine interaktive Erfahrung für die Teilnehmer sein. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, während der Sitzungen zuzuhören, zu diskutieren und sich mit Gleichgesinnten und Vordenkern zu vernetzen."Converge richtet sich an alle, die sich für digitale Erlebnistrends interessieren, mit technikaffinen Führungskräften und Praktikern aus Branchen wie Telekommunikation, Medien, Gaming, Digital Natives und Finanzdienstleistungen. Wir freuen uns sehr, Gastgeber dieser Veranstaltung zu sein und freuen uns auf Ihre aktive Teilnahme", sagt HeadSpin-CEO Rajeev Butani.Die endgültige Liste der Redner und die Tagesordnung wächst weiter:- Srini Gopalan - Vorstandsmitglied für Deutschland und Geschäftsführer, Telekom Deutschland GmbH- Julie Averill - EVP und CTO, lululemon- Dave Prout - Executive Producer, Kabam- Liz Tinkham - Vorstandsmitglied, Professorin, ehemalige Senior Managing Director, Accenture- Jim DuBois - Vorstandsmitglied, Redner, Autor, Tech-Berater, ehemaliger CIO von Microsoft- Susheel Daswani - Direktor und Leiter der Technik, Citi Ventures Studio- Rob Gray - Leiter der Technik, VP of Technology & Operations, Big Fish Games- Bradley Strock - Ehemaliger Global CIO, PayPal- Priya Anant - Senior Director User Experience, Google- Gary Heffernan - Unternehmer, CEO-Berater, Coach der neuen Generation von I&D-Führungskräften, Philanthrop- John Honeycutt - Media Tech Pionier, Vorstandsmitglied, Berater, Investor- Die zweitägige Veranstaltung, die am 20. April um 10 Uhr PT beginnt, umfasst Sitzungen, die von Direct-to-Consumer-Strategien bis hin zur Testautomatisierung reichen. Zu den Themen gehören:- Die bevorstehende 5G-Revolution und wie sie unser Leben verändern wird- Gaming Experiences global bereitstellen: Der Pandemie-Effekt- Die nächste Milliarde Digital Natives- Digitale Medien & D2C: Die anhaltende digitale Medienexplosion und ihre Auswirkungen auf das Verbraucherverhalten- Beschleunigung des digitalen Unternehmens & Automatisierung des digitalen UniversumsUm mehr zu erfahren oder um sich zu registrieren, besuchen Sie https://bit.ly/3cSQImc (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3120998-1&h=249662107&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3120998-1%26h%3D2051484859%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbit.ly%252F3cSQImc%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fbit.ly%252F3cSQImc&a=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3cSQImc).Informationen zu HeadSpinHeadSpin ist die weltweit erste Digital Experience KI-Plattform, die in der Cloud gehostete und vor Ort installierte globale Geräteinfrastruktur, Testautomatisierung sowie ML-gesteuerte Leistungs- und Erlebnisqualitätsanalysen für Mobilgeräte, Web, Audio und Video kombiniert. HeadSpin versetzt Technik-, QS-, Betriebs- und Produktteams in die Lage, während des gesamten Entwicklungslebenszyklus optimale digitale Erfahrungen zu gewährleisten. Weitere Informationen unter www.HeadSpin.io.