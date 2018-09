He is Legend: Will Smith feiert seinen 50. Geburtstag bei kabel eins mit Spielfilmen und einer exklusiven Dokumentation (FOTO)

Unterföhring (ots) -Man kann nicht alles haben - außer man ist Will Smith! Derafroamerikanische Superstar hat nicht nur die breiten Schultern, umAliens zu vermöbeln ("Independence Day"). Der ewige "Fresh Prince"hat nicht nur das respektlose Mundwerk eines großartigen Komödianten("Men In Black"). Die Glaubwürdigkeit und den festen Willen einesMuhamad Ali ("Ali"). Die unwiderstehlichen Mandelaugen und den Charmeeines Dating-Spezialisten ("Hitch"). Er hat auch das große Herz einespraktisch skandalfreien Familienmenschen und Vaters. Und jetzt hatWill Smith sogar endlich das richtige Alter, um sich ordentlichfeiern zu lassen! Am 25. September wird er 50 und kabel einsgratuliert gleich drei Tage lang mit einer Auswahl seiner bestenFilme und einer exklusiven Dokumentation ("Die Will Smith Story"), inder hinter die Kulissen des Strahlemanns geschaut wird ...Das ganze Will-Smith-Geburtstagsprogramm im Überblick:Montag, 24. September 2018:20:15 Uhr: "Independence Day" Action, USA 199623:25 Uhr: "Die Will Smith Story" Dokumentation, D 2018Dienstag, 25. September 2018:20:15 Uhr: "I, Robot" Science-Fiction, USA 200422:30 Uhr: "I Am Legend" Science-Fiction, USA 2007Mittwoch, 26. September 2018:20:15 Uhr: "Hancock" Action, USA 200822:20 Uhr: "Wild Wild West" Actionkomödie, USA 1999Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Peter EschKommunikation/PR Senior Redakteur / Stellv. Vice President UnitFiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1177Peter.Esch@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.comBildredaktion:Kira MindermannTel. +49 [89] 9507-7299 Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.comGeschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Dr. Martin EmeleKatja Hofem, Eun-Kyung Park, Dennis Zentgraf Firmensitz: UnterföhringHRB 168016 AG München USt-IdNr. DE256569591 St.-Nr. 143/314/40230Original-Content von: kabel eins, übermittelt durch news aktuell