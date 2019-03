HbbTV, ILS, DVB-T2 HD, HDTV und 4K - die moderne Medienwelt besteht aus Buchstabenkürzeln: ARD DIGITAL erklärt sie

Finanztrends Video zu



Potsdam (ots) - Mit "ARD DIGITAL ERKLÄRT" startet ARD Digital abdem 22. März 2019 mit einem eigenen Kanal auf YouTube. Jeden Monatpräsentiert rbb-Reporterin Anni Dunkelmann kurzweilig und humorvollein Video, in dem sie sich mit einem Thema aus der digitalen Weltbeschäftigt.Wer wissen möchte, warum HD so viel besser ist als SD, was derStandard DVB-T2 HD beim digitalen Antennenfernsehen an Verbesserungenmit sich bringt und welche Möglichkeiten HbbTV bietet, wird auf ARDDIGITAL ERKLÄRT fündig.Unabhängig und unkonventionell werden Hintergründe zu Technik undMedien beleuchtet. Dabei steht der aktive Austausch mit denNutzerinnen und Nutzern im Mittelpunkt. Der Input aus Kommentaren,E-Mails und telefonischen Anfragen fließt in die Themen undFragestellungen - und damit in die Videos - mit ein.Immer häufiger suchen Nutzerinnen und Nutzer nach Bewegtbildern,die in einer technisch immer komplexer werdenden Welt Orientierunggeben und komplizierte Zusammenhänge auf das Wesentliche reduzieren.ARD DIGITAL ERKLÄRT setzt hier an und stellt Informationen imVideo-Format bereit, die genau das leisten sollen: Komplexesverständlich erklären.Tiefer führende Informationen zu den technischen Themen der ARDgibt es auf www.ard-digital.de. Wenn schnelle Unterstützung undHilfestellung bei konkreten Fragen gebraucht werden, ist derZuschauerservice von ARD Digital der richtige Anlaufpunkt:Telefonisch erreichen Sie diesen unter 0331 585 696 06 oder perE-Mail unter zuschauer@ard-digital.de.Pressekontakt:Kommunikation und Marketing ARD DigitalDennis Grams0331 97993 87110dennis.grams@ard-digital.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell