Der HbA1c Advanced Assay von Beckman Coulter bietet Ärzten eine höhere Genauigkeit bei der Diagnosestellung für Patienten mit Diabetes

Neuer Assay erhält CE-Kennzeichnung und U.S. FDA 501(k)-ZulassungBrea, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Beckman Coulter, ein weltweitführender Anbieter in der klinischen Diagnostik, gab heute mit demvollautomatischen Hämoglobin A1c (HbA1c) Advanced Assay (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2385023-1&h=230187712&u=https%3A%2F%2Fprnnj3-irisxe10.prnewswire.local%2Fewebeditor%2Fwww.beckmancoulter.com%2Fproducts%2Fchemistry%2Fhba1cadvanced%3Futm_source%3Dpress-release%26utm_medium%3Dpr%26utm_content%3D%26utm_campaign%3Dglobal-chem-2019-hba1c-en&a=H%C3%A4moglobin+A1c+(HbA1c)+Advanced+Assay) die neuesteErweiterung seines umfassenden Angebots an chemischen Assays bekannt.Mit diesem neuen Assay ermöglichen mittlere bis große Labors Ärztenmodernste Präzision und Genauigkeit bei der Diagnose von Diabetes,eine langfristige Überwachung des Glukosespiegels und dieIdentifizierung von Patienten, die möglicherweise ein Risiko für dieEntwicklung von Diabetes haben.Der HbA1c Advanced Assay, der jetzt auch für den DxC 700 AUerhältlich ist, bietet eine höhere Laboreffizienz ohne manuelleProbenvorbereitung. Dank der Erweiterung um den neuen Assay könnenLabors die Vollblutanalyse in ihre bestehenden Routineabläufe undSTAT-Proben integrieren und Bearbeitungszeiten verkürzen."Die Früherkennung von Diabetes erhöht die Chancen einesPatienten, schädliche und kostspielige Komplikationen zu vermeiden",erklärte Puneet Sarin, Senior Vice President, klinische Chemie undImmunoassay, Beckman Coulter. "50 % der Menschen mit Diabetes werdennicht diagnostiziert, daher ist es dringend erforderlich, Menschenmit dieser Krankheit zu identifizieren und angemessen zu versorgen.Wir haben den HbA1c Advanced Assay entwickelt, um diesen Bedarf zudecken und effektive klinische Ergebnisse zu liefern, die Ärzte beider Diagnose und Überwachung von Diabetes benötigen".Heute leiden schätzungsweise 425 Millionen Menschen weltweit anDiabetes. Dieser Wert entspricht 8,8 % der Erwachsenen im Alter von20 bis 79 Jahren. Sollte sich der derzeitige Wachstumstrendfortsetzen, werden bis zum Jahr 2045 629 Millionen Menschen in dieserBevölkerungsgruppe an dieser Erkrankung leiden.Die Bestimmung von HbA1c im Blut ist ein wichtiges Mittel zurDiagnose von Diabetes und zur Überwachung der Wirksamkeit vonErnährungsumstellungen und anderen Therapien, die im Rahmen desDiabetesmanagements eingesetzt werden. In jüngstenValidierungsstudien zeigte der neue HbA1c Advanced Assay eineerstklassige Six-Sigma-Performance. Eine hohe Sigma-Metrik führt zuweniger Analysefehlern und fragwürdigen Testergebnissen.Der neue HbA1c Advanced Assay von Beckman Coulter unterstreichtdas Engagement des Unternehmens für schnellere Abläufe imGesundheitswesen, indem er klinischen Partnern ein eindrucksvollesSpektrum an wichtigen Lösungen zur Verfügung stellt, die sich mit denhäufigsten und teuersten Gesundheitsrisiken befassen. Der neueAssay-Kit erhielt kürzlich eine U.S. FDA 501(k)-Zulassung undCE-Kennzeichnung und ist für den Einsatz im kürzlich vorgestelltenChemieanalysator DxC 700 AU von Beckman Coulter geeignet.Weitere Informationen zum umfassenden Angebot an chemischen Assaysvon Beckman Coulter oder anderen Chemie- und Immunoassay-Lösungenfinden Sie unter https://BeckmanCoulter.com/hemoglobin-a1c.Informationen zu Beckman Coulter DiagnosticsBeckman Coulter Diagnostics unterstützt Ärzte und Laborfachkräftejederzeit bei der Verbesserung der Patientenversorgung mit genauenund erforderlichen Diagnoseinformationen. Mit seiner reichen80-jährigen Geschichte ist Beckman Coulter ein starker Partner fürGesundheitsorganisationen. Unsere skalierbaren Instrumente,umfassenden Diagnosetests und geschäftlichen Dienstleistungen werdenvon Krankenhäusern, Labors und Einrichtungen der Intensivmedizin aufder ganzen Welt geschätzt. Wir unterstützen die Mission unsererKunden, die sich für eine kontinuierliche Verbesserung und einequalitativ hochwertige Patientenversorgung einsetzen. Wir sind davonüberzeugt, dass eine Verbesserung der Effizienz und klinischenErgebnisse Patienten zugutekommen und wir die Gesundheitsversorgungfür jeden Menschen ein Stück voranbringen können.© 2019 Beckman Coulter. Alle Rechte vorbehalten. Beckman Coulter,das stilisierte Logo und die hierin erwähnten Produkt- undDienstleistungsmarken von Beckman Coulter sind Handelsmarken odereingetragene Handelsmarken von Beckman Coulter, Inc. in denVereinigten Staaten und anderen Ländern.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/525815/Beckman_Coulter_Logo.jpgPressekontakt:Roslyn WhitehurstBeckman Coulter Public Relations714-961-4391 > rwhitehurst@beckman.comOriginal-Content von: Beckman Coulter Inc., übermittelt durch news aktuell