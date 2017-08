Hays und Xing bauen ihre Partnerschaft aus

Weitere Suchergebnisse zu "Xing":

Mannheim/Hamburg (ots) - Die XING E-Recruiting GmbH und derPersonaldienstleister Hays haben ihre Partnerschaft weiter vertieft.Künftig wird Hays die Möglichkeiten, die das beruflicheOnline-Netzwerk mit dem Lizenzpaket XING E-Recruiting 360° zur Sucheund Ansprache von Fachkräften im deutschsprachigen Raum bietet, nochintensiver und umfassender nutzen. Das Lizenzpaket vereint sämtlicheProdukte aus dem E-Recruiting-Segment von XING - hierzu gehören dieStellenanzeigen, der TalentManager zur aktiven Kandidatenansprache,der EmpfehlungsManager sowie das Employer Branding ProfilProfessional.Durch die erweiterte Kooperation erhält Hays auch eine JobFlatrate, um Stellenangebote für Fachkräfte automatisiert auf XING zuveröffentlichen. Hierzu setzen beide Partner auf eine gemeinsameXML-Schnittstelle. Damit werden in Zukunft die auf der Hays Homepageveröffentlichten Jobs auch auf dem XING Stellenmarkt gepostet, umKandidaten direkt zu adressieren."Wir arbeiten bei technologischen Themen eng mit marktführendenPartnern zusammen. Hier ist XING E-Recruiting ist seit Jahren einwichtiger Partner für uns. Mit der neuen Vereinbarung verbinden beideUnternehmen ihre Kompetenzen, um Fachkräften neue berufliche Optionenzu bieten", erklärt Klaus Breitschopf, Vorstandsvorsitzender der HaysAG."Mit Hays pflegen wir bereits seit Jahren schon eine erfolgreicheKundenbeziehung. Umso mehr freuen wir uns, dass Hays fortan dieumfassenden und vielfältigen Möglichkeiten, die XING E-RecruitingPersonalsuchenden mit dem Lizenzpaket E-Recruiting 360° bietet, nochintensiver und großflächiger im Unternehmen einsetzen wird", so KenWirth, Director Account Management & Customer Relations XINGE-Recruiting.Über HaysHays plc ist ein weltweit führender Personaldienstleister für dieRekrutierung von hoch qualifizierten Spezialisten. Hays ist imprivaten wie im öffentlichen Sektor tätig und vermittelt Spezialistenfür Festanstellungen, Projektarbeit und in Arbeitnehmerüberlassung.Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 9.200 Mitarbeiter in 33Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2015/2016 Erlöse von 5,07 Mrd.Euro. In Deutschland vermittelt Hays Spezialisten aus den BereichenIT, Engineering, Construction & Property, Life Sciences, Finance,Sales & Marketing, Legal, Retail und Healthcare.Über XINGDas führende soziale Netzwerk für berufliche Kontakte imdeutschsprachigen Raum begleitet seine Mitglieder durch dieUmwälzungsprozesse der Arbeitswelt. In einem Umfeld vonFachkräftemangel, Digitalisierung und Wertewandel unterstützt XINGseine mehr als 12 Millionen Mitglieder dabei, Arbeiten und Lebenmöglichst harmonisch miteinander zu vereinen. So können dieMitglieder auf dem XING Stellenmarkt den Job suchen, der ihrenindividuellen Bedürfnissen entspricht, mit den News-Angeboten vonXING auf dem Laufenden bleiben und mitdiskutieren oder sich auf demThemenportal XING spielraum über die Veränderungen und Trends derneuen Arbeitswelt informieren.Anfang 2013 stärkte XING mit dem Kauf von kununu, dermarktführenden Plattform für Arbeitgeberbewertungen imdeutschsprachigen Raum, seine Position als Marktführer im BereichSocial Recruiting. 2003 gegründet, ist XING seit 2006 börsennotiertund seit September 2011 im TecDAX gelistet. Die Mitglieder tauschensich auf XING in rund 80.000 Gruppen aus oder vernetzen sichpersönlich auf einem der mehr als 150.000 beruflich relevanten Eventspro Jahr. XING ist an den Standorten Hamburg, München, Barcelona,Wien und Zürich vertreten. Weitere Informationen finden Sie unterwww.xing.com.Pressekontakt:HaysFrank SchabelHead of Marketing/Corporate Communicationsfrank.schabel@hays.de+49 (0)621 1788 0XINGYee Wah TsoiSenior Manager Corporate Communicationsyeewah.tsoi@xing.com+49 (0)40 419131-91Original-Content von: Hays AG, übermittelt durch news aktuell