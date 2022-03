Hays beendet Geschäftstätigkeit in Russland

Mannheim (ots) -Hays, der weltweit führende Personalvermittler für qualifizierte Fachkräfte, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit in Russland mit sofortiger Wirkung einstellt. Aufgrund des anhaltenden Konflikts in der Ukraine hat Hays die Entscheidung getroffen, seine Büros in Moskau und St. Petersburg zu schließen, alle Geschäftsaktivitäten zu beenden und das Land zu verlassen. Alistair Cox, CEO von Hays, sagte dazu: "Dies ist keine Entscheidung, die wir als Unternehmen leichtfertig getroffen haben. Angesichts der aktuellen Situation können wir jedoch weder unsere Präsenz in Russland aufrechterhalten, noch die dortigen Organisationen in irgendeiner Weise unterstützen."Pressekontakt:Clemens HohHays AG, PR & ContentT: +49 621 1788 1946M: +49 151 5431 8408E: clemens.hoh@hays.deLaura BetzHays AG, PR & ContentT: +49 89 512669 264M: +49 160 8833860E: laura.adriana.betz@hays.deOriginal-Content von: Hays AG, übermittelt durch news aktuell