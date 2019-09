Hays-Studie - Fachkräftemangel: Unternehmen nehmen sich selbst zu wenig in die Pflicht (FOTO)

Mannheim (ots) -Der Fachkräftemangel zeigt deutliche Spuren: Führungskräfte indeutschen Unternehmen beklagen, dass sie neue Stellen nicht optimalbesetzen können (42 %). Zudem sei der Fachkräftemangel mit einerhöheren Belastung der angestellten Mitarbeiter verbunden (41 %). 37Prozent sprechen von länger umbesetzten Stellen, 21 Prozent sogar vonsinkenden Umsätzen. Dies ergab eine umfassende Befragung desPersonaldienstleisters Hays unter 1.000 Führungskräften aus deutschenUnternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen sowie inverschiedenen Fachbereichen.Trotz dieser negativen Auswirkungen nehmen die Befragten denFachkräftemangel nicht als flächendeckendes Phänomen wahr. Je mehr esum das unmittelbare Arbeitsumfeld geht, umso weniger dramatischbewerten sie den Fachkräftemangel. 40 Prozent sehen ihn auf einzelneBranchen und 44 Prozent auf einzelne Tätigkeitsfelder beschränkt. Alszentrale Ursachen gelten der demografische Wandel (53 %) und trägeBildungssysteme (50 %). Doch zeigen die empirischen Ergebnissegleichzeitig auf: Auch viele Unternehmen machen ihre Hausaufgabennicht, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Als die drei wichtigsteneigenen Handlungsfelder betrachten sie das Arbeiten an ihrerArbeitgeberattraktivität (54 %), die strategische Planung ihresPersonalbedarfs (49 %) sowie die Rekrutierung und Nachwuchsförderung(48 %).Gerade in diesen Handlungsfeldern sind ihre Unternehmen aus Sichtder Befragten jedoch nicht gut aufgestellt. Nur jeder vierte hältsein Unternehmen auf diesen Feldern für gut gewappnet. Sieben vonzehn Befragten halten die Umsetzung in diesen Bereichen dagegen fürverbesserungswürdig oder mangelhaft."Der Fachkräftemangel ist kein Schicksal. Es hilft daher nicht,wenn Unternehmen den demografischen Wandel und das Bildungssystemvorschieben. Vielmehr sollten sie aktiv mit dem Fachkräftemangelumgehen. Die IT-Industrie hat beispielsweise früh aktive Schrittegegen ihn erhoben und schneidet bei unseren empirischen Ergebnissendeutlich besser ab als andere Branchen", bilanziert ChristophNiewerth, Vorstand der Hays AG.Download der Studie: www.hays.de/fachkraeftemangelPressekontakt:Frank SchabelHead of Marketing/Corporate CommunicationsTelefon: +49(0)171 9313246E-Mail: frank.schabel@hays.deOriginal-Content von: Hays AG, übermittelt durch news aktuell