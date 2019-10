Hays-Fachkräfte-Index Q3/2019 / Stellenmarkt für Fachkräfte im letzten Quartal deutschlich schwächer (FOTO)

Mannheim (ots) -Die Zahl der Stellenangebote für Fachkräfte war im 3. Quartal 2019 deutlichrückläufig. Im Vergleich zum Vorquartal sank der Hays-Fachkräfte-Index uminsgesamt 10 Punkte auf den neuen Wert von 145. Vor allem die Nachfrage nachIT-Experten (- 15 Indexpunkte) und Ingenieuren (- 11 Indexpunkte) ist im letztenQuartal spürbar gesunken. Gegen den Trend erhöht haben sich dagegen - wie schonein Quartal zuvor - aufgrund eines stärkeren Bedarfs an Buchhaltern dieStellenangebote für Finance-Fachkräfte (+ 4 Indexpunkte).Mit Blick auf wichtige Branchen zeigte sich der Stellenmarkt im letzten Quartalebenfalls geschwächt. So wurden in der IT-Industrie deutlich wenigerStellenangebote für Fachkräfte als im Vorquartal veröffentlicht. Der Index sankhier um 40 Punkte, während er im 2. Quartal 2019 noch auf einem Allzeithoch von223 Indexpunkten lag. Im verarbeitenden Gewerbe fiel der Index um 19 Punkte ab.Wie seit Jahren werden unter den IT-Spezialisten weiterhin Anwendungs- undSoftwareentwickler am meisten gesucht. Doch auch für diese beiden Rollen fielder Index im 3. Quartal 2019 um 16 bzw. 14 Indexpunkte.Die Stellenangebote für Ingenieure waren im letzten Quartal über alleEinsatzfelder hinweg rückläufig. Stark von dieser Entwicklung betroffen sindauch die zahlenmäßig am häufigsten nachgefragten Entwicklungsingenieure (- 12Indexpunkte), Automatisierungsingenieure (- 20 Indexpunkte) undElektroingenieure (- 13 Indexpunkte).In der Automobilindustrie wurden seit Beginn des Index noch nie so wenigIngenieure gesucht wie im letzten Quartal. Der Index fiel hier auf dasAllzeittief von 66 Indexpunkten."Mit Zeitverzögerung kommt die konjunkturelle Delle auf dem Stellenmarkt fürFachkräfte an. Die gesamtwirtschaftliche Großwetterlage wirkt sich immer späterauf die Arbeitsmärkte aus. Nach wie vor sehen wir den Arbeitsmarkt fürFachkräfte aber als insgesamt stabil an. Allerdings sinkt derzeit seineVolatilität und Dynamik, da Mitarbeiter in schlechteren Zeiten wenigerwechselwillig sind", bilanziert Christoph Niewerth, Vorstand der Hays AG.Der Hays-Fachkräfte-Index basiert auf einer quartalsweisen Auswertung der indexInternet und Mediaforschung GmbH für Hays. Einbezogen werden Stellenanzeigen dermeistfrequentierten Online-Jobbörsen, der Tageszeitungen und desBusiness-Netzwerks XING. Den Referenzwert von 100 bildet das 1. Quartal 2015.Über HaysHays plc ist ein weltweit führender Personaldienstleister für die Rekrutierungvon hoch qualifizierten Spezialisten. Hays ist im privaten wie im öffentlichenSektor tätig und vermittelt Spezialisten für Festanstellungen, Projektarbeit undin Arbeitnehmerüberlassung. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 11.500Mitarbeiter in 33 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2018/2019 Erlöse in Höhevon 6,86 Mrd. Euro. In Deutschland vermittelt Hays Spezialisten aus denBereichen IT, Engineering, Construction & Property, Life Sciences, Finance,Sales & Marketing, Legal, Retail sowie Healthcare.Pressekontakt:Maria HolschuhPresse / ContentTelefon: +49(0)621 1788 1104E-Mail: maria.holschuh@hays.deOriginal-Content von: Hays AG, übermittelt durch news aktuell