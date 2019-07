Hays-Fachkräfte-Index Q2/2019 / Run auf Fachkräfte gestoppt (FOTO)

Mannheim (ots) -Die schwächelnde Konjunktur wirkt sich nun - zeitlich verzögert -auf den Arbeitsmarkt für Fachkräfte aus. Der Hays-Fachkräfte-Indexsank im 2. Quartal 2019 um 6 Punkte auf den neuen Wert von 155. Fürden Rückgang verantwortlich ist vor allem die deutlich geringereNachfrage nach Ingenieuren. Sie fiel um 20 Indexpunkte. AuchIT-Spezialisten wurden im letzten Quartal weniger gesucht, der Indexwar mit 4 Punkten leicht rückläufig. Gegen den allgemeinen Trendpositiv entwickelte sich die Zahl der Stellenangebote fürFinanz-Fachkräfte (von 164 auf 173 Indexpunkte).In den einzelnen Branchen zeigte der Index im 2. Quartal ebenfallsfast flächendeckend nach unten. So fiel die Suche nach Spezialistenüber alle Fachgebiete sowohl im verarbeitenden Gewerbe (- 19Indexpunkte) als auch im Baugewerbe (- 26 Indexpunkte) deutlichnegativ aus. Auch im Handel entwickelte sich die Nachfrage schlechter(- 14 Indexpunkte). Eine positive Ausnahme bildete im letzten Quartaldie IT-Branche. Der Index stieg hier um 17 Punkte auf den neuenRekordwert von 223. Gleiches gilt für öffentliche Verwaltungen, dieebenfalls mehr Stellenangebote zu bieten hatten als im Quartal zuvor(+ 8 Indexpunkte).Der Rückgang der Stellenangebote für Ingenieure betrifft diewichtigsten Kompetenzfelder Entwicklungsingenieure (- 21Indexpunkte), Elektroingenieure (- 18 Indexpunkte) und Bauingenieure(- 15 Indexpunkte) fast gleichermaßen. Die positive Entwicklung beiFinanz-Fachkräften speist sich vor allem aus einer deutlichgestiegenen Nachfrage nach Bilanz- und Finanzbuchhaltern (+ 13 bzw. +26 Indexpunkte)."Trotz des Rückgangs sehen wir den Arbeitsmarkt für Fachkräfteinsgesamt nach wie vor positiv. Viele Unternehmen haben sich von derPolitik verabschiedet, bei einer schwächeren Konjunktur gleich aufdie Bremse beim Personal zu treten. Denn für die Digitalisierungwerden Fachkräfte benötigt. Hier gilt es mehr denn je, derenKompetenzen zeitnah an neue Anforderungen anzupassen", kommentiertChristoph Niewerth, Vorstandsmitglied der Hays AG, den aktuellenFachkräfte-Index.Der Hays-Fachkräfte-Index basiert auf einer quartalsweisenAuswertung der index Internet und Mediaforschung GmbH für Hays.Einbezogen werden Stellenanzeigen der meistfrequentiertenOnline-Jobbörsen, der Tageszeitungen und des Business-Netzwerks XING.Den Referenzwert von 100 bildet das 1. Quartal 2015.Über HaysHays plc ist ein weltweit führender Personaldienstleister für dieRekrutierung von hoch qualifizierten Spezialisten. Hays ist imprivaten wie im öffentlichen Sektor tätig und vermittelt Spezialistenfür Festanstellungen, Projektarbeit und in Arbeitnehmerüberlassung.Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 11.000 Mitarbeiter in 33Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2017/2018 Erlöse in Höhe von6,50 Mrd. Euro. In Deutschland vermittelt Hays Spezialisten aus denBereichen IT, Engineering, Construction & Property, Life Sciences,Finance, Sales & Marketing, Legal, Retail sowie Healthcare.Pressekontakt:Maria HolschuhPresse / ContentTelefon: +49(0)621 1788 1104E-Mail: maria.holschuh@hays.deOriginal-Content von: Hays AG, übermittelt durch news aktuell