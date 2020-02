Hawthorn Bancshares: Wohin geht die Reise?

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Hawthorn Bancshares am 12.02.2020, 05:26 Uhr, mit dem Kurs von 24.15 USD. Die Aktie der Hawthorn Bancshares wird dem Segment "Regionalbanken" zugeordnet.

Die Aussichten für Hawthorn Bancshares haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Bei Hawthorn Bancshares konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Hawthorn Bancshares in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Hold". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer "Hold"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Hawthorn Bancshares für diese Stufe daher ein "Hold".

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hawthorn Bancshares liegt bei einem Wert von 10,43. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Handelsbanken" (KGV von 22,08) unter dem Durschschnitt (ca. 53 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Hawthorn Bancshares damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2 Prozent und liegt damit 0,87 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken, 2,87). Die Hawthorn Bancshares-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.