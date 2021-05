Hawkmoon Resources kündigt Notierung in Frankfurt an

Quelle: IRW Press

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – 11. Mai 2021: Hawkmoon Resources Corp. (CSE: HM, FWB: 966) („Hawkmoon“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nun an der Frankfurter Wertpapierbörse in Deutschland (die „FWB“) unter dem Kürzel „966“ (FWB: 966) notiert. Mit diesem Listing sind die Aktien des Unternehmens nun sowohl an der Canadian Securities Exchange (die CSE“) ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung