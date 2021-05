Hawkmoon Resources beauftragt Unternehmen mit Diamantbohrungen für das Sommerbohrprogramm

Quelle: IRW Press

Vancouver, British Columbia, Kanada, 18. Mai 2021 – Hawkmoon Resources Corp. (CSE:HM; FWB:966) (“Hawkmoon” oder das “Unternehmen”) gibt bekannt, dass es Faubert et Fils Inc. (der “Bohrer”) damit beauftragt hat, 5.000 Meter (das “Bohrprogramm”) in neunundzwanzig (29) Diamantbohrlöchern auf dem Konzessionsgebiet Wilson des Unternehmens (das “Konzessionsgebiet Wilson”) in diesem Sommer zu bohren. Das Bohrerunternehmen mit Sitz in Val d’Or, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung