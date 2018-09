Hawesko: Das ist der Stand der Dinge!

Liebe Leser,

wie es scheint, kann Hawesko derzeit nicht überzeugen. Dies berichtete Jens Becker letzte Woche in einer Analyse.

Der Stand! Am 17.09.2018 notierte die Aktie von Hawesko an der Heimatbörse Xetra im Segment „Lebensmitteleinzelhandel“ bei 45,6 EUR. Die Entwicklung! In den letzten 12 Monaten erzielte Hawesko eine Performance von -10,14 Prozent, während ähnliche Aktien aus der „Retail – Consumer Staples“-Branche durchschnittlich um -1,38 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.