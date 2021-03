Hawesko: Starke Vorab-Zahlen 2020

Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die Hawesko Holding AG im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) von der starken Entwicklung in den Bereichen Retail und E-Commerce profitiert, während es im B2B-Segment wegen der Auswirkungen von Corona zu einem Umsatzrückgang gekommen ist. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel und nennt ein positives Rating.

Nach Analystenaussage seien Gastronomie und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung