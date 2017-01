Hawesko: Erwartungen erfüllt?

Liebe Leser,

die Zahlen für die ersten 9 Monate lagen im Rahmen der Erwartungen. Bei einem Umsatz leicht unter Vorjahresniveau konnte Hawesko die operative Marge von 2,1 auf 5,3% verbessern. Im vergangenen Jahr hatte eine Rückstellung für Vergütungsansprüche des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Margaritoff die Ergebnisentwicklung belastet. Nach dessen plötzlichen Tod sind die Ansprüche weggefallen. Die Rückstellung wurde aufgelöst. Aber auch auf bereinigter Basis ist die Rentabilität gestiegen. Der kräftige Gewinnsprung beruht ebenfalls auf dem Wegfall des Sondereffekts.

Das Wachstum dürfte sich im laufenden Jahr wieder beschleunigen

Alle drei Sparten haben ihre Rentabilität verbessert. Gewachsen sind aber nur Einzel- und Versandhandel. Im Großhandel kam es zu einem Umsatzrückgang um 6,5%, weil sich Hawesko stärker auf profitable Umsätze konzentriert. Die Jahresziele wurden bestätigt: ein Umsatz auf Vorjahresniveau, ein operatives Ergebnis von 30,2 bis 31,2 Mio € und ein Nettogewinn von 18 bis 19 Mio €. Ein gutes Weihnachtsgeschäft vorausgesetzt, könnten die Ergebnisse noch besser ausgefallen sein.

Im laufenden Jahr dürfte sich das Wachstum wieder beschleunigen. Zum einen hat Hawesko die Mehrheit am Online-Marktplatz WirWinzer erworben. Damit hat der Konzern seine Produktpalette erweitert und sich den Zugang zu jüngeren Kundengruppen eröffnet. Zum anderen wurde die Beteiligung an der Schweizer Globalwine AG auf 95% aufgestockt. Dies beweist: Hawesko ist vom Turnaround bei Globalwine nach der schwierigen Phase infolge der Frankenaufwertung überzeugt.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse