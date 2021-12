Hawesko: Auf Rekordkurs

Weitere Suchergebnisse zu "Morgan Stanley":

Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die Hawesko Holding AG im bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) von der breiten Aufstellung profitiert und sich in den Segmenten Retail und E-Commerce mit hohen Zuwachsraten positioniert. In der Folge erhöht der Analyst Kursziel und Rating.

Nach Analystenaussage habe die Schließungen von Hotellerie und Gastronomie zu einem verstärkten Weinkonsum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung