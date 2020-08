Hawesko Aktie: Starkes zweites Quartal?

Von einem „starken zweiten Quartal“ war in einer Meldung der Hawesko Holding AG (Kurz „Hawesko“) am Donnerstag die Rede. Und in der Tag: Laut den veröffentlichten Zahlen konnte Hawesko im genannten Zeitraum die Umsätze um 13% auf 153,8 Mio. Euro steigern. Besonders stark fiel das Plus dabei im Bereich E-Commerce aus, denn da lag das Umsatzplus bei satten 43% auf 62,0 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung