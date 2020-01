Hawesko Aktie: Rückkehr zu profitablem Wachstum geglückt?

Hawesko hat in den ersten 9 Monaten akquisitionsbedingt 8,2% mehr umgesetzt. Die Integration der österreichischen Wein & Co. sowie ein Sondereffekt in der B2B-Sparte drückten aber auf die Profitabilität. Das operative Ergebnis ging um 23,7% auf 8,7 Mio € zurück. Da auch die Zinslasten aufgrund der Anwendung des neuen Bilanzierungsstandards IFRS 16 deutlich gestiegen sind, hat sich der Gewinn mehr als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



