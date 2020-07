Hawesko Aktie: HV am 20. August!

Zu Wochenbeginn gab es von Hawesko die Einladung für die kommende ordentliche Hauptversammlung (HV) des Unternehmens. Wie in diesen Zeiten nicht unüblich, soll die HV als virtuelle Veranstaltung ohne physische Präsenz der Aktionäre stattfinden. Über was soll den abgestimmt werden? Dazu der Blick in die Tagesordnung. Für Aktionäre besonders interessant ist natürlich der Vorschlag für die Gewinnverwendung. Da schlagen Vorstand und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung