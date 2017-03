Hawes & Curtis kleidet Northampton Saints in klassischem britischen Stil ein

London (ots/PRNewswire) -Hawes & Curtis freut sich bekannt zu geben, dass die Marke alsneuer offizieller Ausstatter der Northampton Saints tätig sein darf,einem der bekanntesten Rugby-Clubs der Welt.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/483293/Hawes_Curtis.jpg)Die Marke aus der Jermyn Street hat eine spezielle Kollektion fürdie Mannschaft und das Management entworfen. Die Kollektion umfasstdie berühmten Anzüge und Hemden von Hawes & Curtis sowiemaßgeschneiderte Accessoires mit dem Clubwappen der NorthamptonSaints.Sowohl Hawes & Curtis als auch die Northampton Saints sind typischbritische Marken mit einer über 100-jährigen Tradition.Für den 1880 gegründeten Rugby-Verein Northampton Saints habeneinige der besten Spieler der Welt gespielt, darunter Rugby WorldCup-Gewinner und Legenden der British and Irish Lions.Touker Suleyman, CEO von Hawes & Curtis: "Dies ist einefantastische Gelegenheit, den Rugby-Sport zu unterstützen und miteinem großartigen britischen Team zusammenzuarbeiten. Wir sind unssicher, dass Spieler und Fans von der neuen formellen Kleidungbegeistert sein werden."Geschäftsführer Allan Robson sagt, dass diese neue Vereinbarungmit Hawes & Curtis die perfekte Wahl für beide Marken sei: "Wirfreuen uns, dass die Spieler außerhalb des Spielfeldes so gutausgestattet sind. Hawes & Curtis hat mit den Spielernzusammengearbeitet, um einen äußerst schicken und trendigen Look zuentwerfen, in dem sie sich alle sehr wohlfühlen und der dieeinzigartige Saints-Marke treffend widerspiegelt."Derzeit wird die Kollektion nur von den Spielern und demManagement des Clubs getragen, doch die beiden Organisationen prüfendie Möglichkeit, ein ausgewähltes Sortiment mit NorthamptonSaints-Markenprodukten für die Fans anzubieten.Informationen zu Hawes & CurtisHawes & Curtis ist eine typisch britische Marke, die auf dasSchneidern hochwertiger Bekleidung und Accessoires für Herren undDamen spezialisiert ist. Die Marke wurde 1913 von Ralph Hawes undGeorge Frederick Curtis gegründet und erfüllt auch weiterhin ihrVersprechen, außergewöhnliche Qualität, Innovation und hervorragendenWert zu liefern.Das erste Hawes & Curtis-Geschäft wurde in der Piccadilly Arcadeeröffnet und von vielen namhaften Kunden besucht, darunter der Dukeof Windsor, Lord Mountbatten und Fred Astaire.Dank Hawes & Curtis' Einsatz für tadellosen Service undSpitzenqualität wurde die Marke bereits viermal zum königlichenHoflieferant ernannt.Hawes & Curtis unterhält über 20 Geschäfte im VereinigtenKönigreich und ein Geschäft in Deutschland. Das Hauptgeschäftbefindet sich nach wie vor in Londons Jermyn Street, die berühmt fürdie dort ansässigen Hemdenhersteller ist.Pressekontakt:Anastasia Roumelioti unter anastasia@hawesandcurtis.com,+44(0)207-298-2719Amelia Williams unter awilliams@hawesandcurtis.com, +44(0)207-298-2707Besuchen Sie unsere Medienzentrale:http://www.hawesandcurtis.co.uk/media-centreOriginal-Content von: Hawes & Curtis, übermittelt durch news aktuell