Hawaiian Electric Industries: Da kann man nur noch staunen

Am 28.10.2021, 21:48 Uhr notiert die Aktie Hawaiian Electric Industries an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 40.63 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Elektrische Dienstprogramme".

Die Aussichten für Hawaiian Electric Industries haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Hawaiian Electric Industries. Die Diskussion drehte sich an acht Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An einem Tag waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Hawaiian Electric Industries daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Hawaiian Electric Industries von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Hawaiian Electric Industries 0 mal die Einschätzung buy, 0 mal die Einschätzung Hold sowie 2 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Sell". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hawaiian Electric Industries vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 40,68 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -1,67 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 40 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Hold"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Hawaiian Electric Industries-RSI ist mit einer Ausprägung von 58,8 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 51,26, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".