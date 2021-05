Hawaii führt die Liste der weltweiten Immobilienziele für Luxuskäufer an, laut Luxury Portfolio International

London (ots/PRNewswire) - Eine umfassende Studie über die wohlhabendsten Haushalte der Welt von Luxury Portfolio International® (https://luxuryportfolio.com/) (LPI), dem Luxuszweig von Leading Real Estate Companies of the World® (https://www.leadingre.com/), dem größten globalen Netzwerk von Wohnimmobilienfirmen, zeigt, dass Hawaii die Top-Destination unter internationalen Luxus-Wohnungskäufern ist, mit einem von fünf (20 %), die einen Wohnsitz im tropischen Aloha State suchen.Es ist das beliebteste Reiseziel, wobei die kontinentalen Vereinigten Staaten (8 %), Frankreich (6 %), China (6 %), Neuseeland (5 %), Mexiko (4 %), Griechenland (3 %) und Kanada (3 %) die Top-Ziele weltweit komplettieren.Aus regionaler Sicht, mit Hawaii als exponentiell begehrtestem Reiseziel, machen die USA/Amerika & Karibik 37 % des Interesses von internationalen Käufern aus, gefolgt von Europa und dem Mittleren Osten mit 29 % und Asien mit 18 %.Mickey Alam Khan, Präsident von Luxury Portfolio International, kommentierte: "Hawaii steht ganz oben auf der Liste für internationale Immobilienkäufe. Unser Bericht zeigt, dass wohlhabende Käufer an Regionen interessiert sind, die ihre Bedürfnisse befriedigen - gute Unterhaltung sowie Investitionsmöglichkeiten und Bereicherung des Lebensstils."Die neue Studie zeigte, dass der Median der geplanten Ausgaben von Luxuskäufern für ihr nächstes Haus bei 2,75 Millionen US-Dollar liegt, wobei 28 % der Käufer 5 Millionen US-Dollar und mehr ausgeben. Der Hauptgrund für den Kauf im Ausland ist die bessere Lebensqualität (75 %), gefolgt von dem Investitionspotenzial durch den Besitz im gewählten Land (69 %). Mehr als die Hälfte (58 %) entscheiden sich für Standorte, die ihnen eine Flexibilität bieten, die sie derzeit vielleicht nicht genießen, wie z. B. Grundbesitz oder einen zweiten Pass.Die Untersuchung ergab, dass die Nähe zu Stadt- oder Ortsteilen für internationale Käufer von Luxusimmobilien weniger wichtig ist. Diese Verbraucher sind am meisten an Häusern in der Nähe der Natur, am Meer oder in einer Ferienanlage interessiert, wobei ein See- oder Flussblick als am attraktivsten angesehen wird.Die Wunschliste der internationalen Käufer von Luxusimmobilien für ihr neues Heim entspricht den modernen Bedürfnissen für das Arbeiten, Wohnen und Spielen zu Hause, die durch die Pandemie der letzten 12 Monate noch verstärkt wurden. Ganz oben auf der Liste stehen exzellente Breitbandgeschwindigkeit und viel Platz sowie hochwertige Freizeit- und Unterhaltungseinrichtungen.Anlageobjekte gehören zu den beliebtesten Gründen für den Kauf eines Eigenheims (27 %), ebenso wie ein Feriendomizil. Die Käufer haben auch angegeben, dass sie am meisten an einem Einfamilienhaus interessiert sind, das relativ neu ist - vorzugsweise innerhalb der letzten fünf Jahre gebaut.Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.luxuryportfolio.com/press (https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.luxuryportfolio.com%2Fpress&data=04%7C01%7Cfiona%40relevanceinternational.com%7C5fdfdefe4a7e414de22708d91f307851%7C3d717718abef40bc9f156fa6c1bc425d%7C1%7C0%7C637575115330352244%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FusOxWp0svkuGlusN%2BRiJuDABwCaBWhJM%2F5d6o6rChA%3D&reserved=0)Den ausführlichen Bericht hier: https://www.luxuryportfolio.com/reports (https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.luxuryportfolio.com%2Freports&data=04%7C01%7Cfiona%40relevanceinternational.com%7C5fdfdefe4a7e414de22708d91f307851%7C3d717718abef40bc9f156fa6c1bc425d%7C1%7C0%7C637575115330352244%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FEBZQCJhhor9bdfcEdrQPlC99zqxqaZ57wkvIR%2BhWBo%3D&reserved=0)Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1519252/Kauai_Estate.jpgPressekontakt:EMEA: Fiona HarrisGeschäftsführerinRelevance Internationalfiona@relevanceinternational.com+44 7774 678338. North and South AmericaIsrael KrepsPresident & CEOKreps PR & Marketingikreps@krepspr.com786.374.3434. Caroline UnderwoodSenior Vice PresidentKreps PR & Marketingcunderwood@krepspr.com305.588.7108Original-Content von: Luxury Portfolio International (LPI), übermittelt durch news aktuell