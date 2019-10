Mainz (ots) -Es war ein historischer Tag für den deutschen Triathlonsport: BeimIronman auf Hawaii sicherte sich Jan Frodeno in neuer Bestzeit von7:51,13 den WM-Titel bei den Männern, wenig später lief Anne Haugnach acht Stunden, 40 Minuten und zehn Sekunden als schnellste Frauüber die Ziellinie in Kailua Kona. Deutscher Doppelsieg beimhärtesten Sportevent der Welt.Am Samstag, 26. Oktober 2019, 23.00 Uhr, sind Jan Frodeno und AnneHaug zu Gast im "aktuellen sportstudio" des ZDF. Im Gespräch mitModerator Sven Voss berichten die beiden Triathlon World Championsvon ihren Qualen und Glücksgefühlen nach 3,86 Kilometer Schwimmen,180,2 Kilometer Radfahren und 42,195 Marathon-Kilometern.Der 38-jährige Frodeno sorgte mit seinem dritten Triumph aufHawaii für den sechsten deutschen Sieg in Folge. Die 36-jährige AnneHaug, die zum zweiten Mal beim Ironman-Klassiker am Start war, konntesich erstmals im starken Frauenfeld durchsetzen und die Nachfolge vonDauersiegerin Daniela Ryf aus der Schweiz antreten.Darüber hinaus steht das Abendspiel des Bundesliga-Spieltageszwischen Bayer Leverkusen und Werder Bremen im Blickpunkt derSendung. In einer ausführlichen Zusammenfassung gibt es die erstenFree-TV-Bilder im "aktuellen sportstudio". Kommentator in derBayArena ist Béla Réthy, für Interviews steht Thomas Skulski bereit.Dazu alle Spiele, alle Tore des Bundesliga-Samstags mit einembesonderen Augenmerk auf das Revierderby Schalke 04 gegen BorussiaDortmund. Zweite Liga: KSC - Hannover, Dresden - Bielefeld, HSV -Stuttgart.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiohttps://zdfsport.dehttps://facebook.com/ZDFsporthttps://instagram.com/ZDFsporthttps://twitter.com/ZDFsporthttps://youtube.com/ZDFsporthttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell