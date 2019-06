Der Haval F7 SUV: Ein Impulsgeber für die russische Autoindustrie und der neue Champion im Stadtverkehr

Tula, Russland (ots/PRNewswire) - Haval SUV ("Haval"), Chinasführende SUV-Marke, hat den Produktionsstart des Haval F7 in diesemJuni in Russland angekündigt und ist damit Chinas erster Autobauer,der ein vollständig im Ausland hergestelltes und vertriebenesFahrzeug auf den Markt bringt.Mit kompletter Produktion und Montage im neuen Werk von Haval inTula, Russland, bringt der Automobilhersteller zur Markteinführungdie Modelle 1.5T und 2.0T heraus. Der Haval F7, der bereits bei denchinesischen Verbrauchern große Anerkennung gefunden hat, vereintinnovative Automobiltechnologie mit umfassenden Sicherheitsmerkmalen,einem eleganten, futuristischen Design und einem Höchstmaß and Platzund Komfort - ein Schritt, der das Design und die Produktion von SUVsin der chinesischen Automobilindustrie neu definieren wird."Der Haval F7 ist ein hochentwickelter, innovativer, eleganter undintelligenter SUV, der im ganzen Land als neuer Favorit für denStadtverkehr gilt" , sagte Jerome Saigot, Chief Operating Officer vonHaval Motor Rus LLC. "In den F7 haben wir die wichtigstentechnologischen Innovationen des heutigen Marktes integriert,darunter einen 360-Grad-Monitor für mehr Sicherheit, einen adaptivenTempomaten und einen 9-Zoll-Multimedia-Bildschirm mit Apple Carplay,Android Auto und Voll-LED-Scheinwerfern."Der Haval F7 ist ein Allround-SUV, der ein erstklassigesFahrerlebnis bietet:- Starke und effiziente Leistung durch 1,5 oder 2,0 GDIT-Motor, 0,2sSchnellschaltung, sieben Gänge, 95 Prozent Getriebewirkungsgrad,niedriger Kraftstoffverbrauch und Beschleunigung auf 100 km in 8,8Sekunden.- Geräumige Fahrzeugkarosserie mit einer Länge von 4620 mm, einerBreite von 1846 mm und einer Höhe von 1690 mm, mit einem Radstandvon 2725 mm sowie 77 mm Kopf- und 830 mm Beinfreiheit innerhalb derKabine.- Höchstmaß an Komfort mit sechs einstellbaren Vordersitzstufen, dreieinstellbaren Heckstufen und leisen Kabinen für ein sanftesFahrerlebnis mit extrem niedrigen Turbinendrehzahlen von 1200-1400U/min.- Intelligentes Design, inspiriert von der Luft- und Raumfahrttechnikmit scharfen Linien, schlanken Konturen,LED-Sternenmatrixscheinwerfern und großen 19-Zoll-Rädern.- Geländegängiges intelligentes Allradantriebssystem mit sechsFahrmodi - Standard, Sport, Schlamm, Sand, Schnee und Economy -,das die Technologie nutzt, die normalerweise luxuriösenAllradmodellen vorbehalten ist.- Umfassende Sicherheitsfunktionen nach Fünf-Sterne-Standard mitsechs Airbags, einem erstklassigen Stahlanteil von 65 Prozent undausgeklügelten Technologien wie integrierter automatischerNotbremsung und TSR-Verkehrszeichenerkennung.Haval hat den Haval F7 für den russischen Markt lokalisiert, indemdas Design und die Leistung des SUV optimiert wurden, um die besteKombination aus Preis, Qualität und Leistung zu bieten undgleichzeitig die Präferenzen der russischen Verbraucher und deslokalen Automobilmarktes zu berücksichtigen.Der Haval F7 ist ab einem Preis von 1,449 Mio. RUB erhältlich.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.haval-global.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/901502/Haval_SUV.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/901503/Haval_F7.jpgPressekontakt:Great Wall Motors+86-312-2197643ccnews@gwm.cnOriginal-Content von: Haval, übermittelt durch news aktuell