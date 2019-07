- "Möchte mich aufgrund gemeinsamer Werte mit BULK HOMMEweiterentwickeln", sagt Mbappé bei der Pressekonferenz zur globalenProjektmarkteinführung -Tokio (ots/PRNewswire) - BULK HOMME Co., Ltd. gab heute dieErnennung von Kylian Mbappé, dem Spitzenstürmer der französischenFußballnationalmannschaft, als internationalen Botschafter seinerHautpflegemarke für Herren "BULK HOMME" (nachfolgend BULK HOMME)bekannt. Vom 18. (Dienstag) bis 20. (Donnerstag) Juni 2019 besuchteMbappé Japan zum ersten Mal anlässlich seines Auftritts bei der"Pressekonferenz zur globalen Projektmarkteinführung" und damitverbundenen Veranstaltungen in Tokio, wie dem speziellenFußballtraining für die Gewinner der sozialen Medienkampagne von BULKHOMME.(Bild1: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105592/201906257932/_prw_PI1lg_p4Mm0w44.jpg)(Bild2: https://kyodonewsprwire.jp/release/201906257932?p=images)- Mbappé begrüßt die Fans am frühen Morgen mit einem Lächeln.Obwohl seine Maschine sehr früh am Morgen des 18. Juni landete,genau gesagt um 5 Uhr, waren in etwa 300 Fans, die von seinem Besucherfahren hatten, zur Ankunftshalle im Haneda Airport gekommen, um ihnzu begrüßen. Im T-Shirt von BULK HOMME stand er für ein Selfie mitFans und einige Autogramme bereit.- Takuya Noguchi, Direktor und Hauptgeschäftsführer von BULK HOMMEmöchte sein Geschäft gern in den globalen Markt erweitern.Am 19. Juni fand dann die "BULK HOMME × Kylian MbappéPressekonferenz zur globalen Projekteinführung" im Ritz-Carlton inTokio statt. Zur Erklärung, wie es zu dieser Ernennung einesBotschafters kam, zeigt sich Noguchi voller Vertrauen: "Wir planenden weitreichenden Geschäftsausbau am globalen Markt, um weltweit dieNr. 1 der Hautpflegemarken für Herren zu werden. Angesichts derTatsache, dass unsere Vision als Marke, die sich viel vornimmt, mitseiner Vision und seinem unermüdlichen Streben, der weltbesteFußballspieler zu werden, übereinstimmt, haben wir uns entschlossen,ihn zu ernennen. Durch den Botschaftervertrag wird er für uns zueinem starken Partner, wodurch unsere Marke das Tempo derinternationalen Marktexpansion bedeutend beschleunigen kann."Daraufhin sagt Mbappé: "Als ich mit Noguchi sprach, wurde mirklar, dass wir die gleichen Werte teilen. Ich finde es großartig,dass sich BULK HOMME im globalen Sinne umweltbewusst zeigt und eineökologisch nachhaltige Marke werden will, und gleichzeitigunverändert hochwertige Produkte anbietet. Ich möchte mich mit BULKHOMME für die Zukunft weiterentwickeln", was für sein starkesInteresse an den globalen Projektaktionen des Unternehmens spricht.Einzelheiten finden Sie unter:https://kyodonewsprwire.jp/attach/201906257932-O1-f26JyQ23.pdfhttps://kyodonewsprwire.jp/attach/201906257932-O2-nXwMLy8V.pdfPressekontakt:Eiri AriyamaBULK HOMME x Kylian Mbappé Promotion Team (Material der PR- Agentur)Material Inc.Tel: +81-3-5459-5490E-Mail: 6g@materialpr.jpOriginal-Content von: BULK HOMME Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell