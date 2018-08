Hautpflege mit Johanniskrautöl: Angst vor Sonnenschäden ist unbegründet (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Oy-Mittelberg (ots) -Johanniskraut wird seit Jahrhunderten für seinestimmungsaufhellende und psychisch ausgleichende Wirkung geschätzt.Weniger bekannt ist die äußerliche Anwendung von Johanniskraut inForm eines öligen Auszugs. Dieser fördert die Regeneration der Hautund wird unter anderem zur unterstützenden Behandlung von Schnitt-und Schürfwunden, Prellungen, aber auch bei Sonnenbrand und zurNarbenbehandlung eingesetzt. Entgegen bisheriger Warnungen sprichtnach aktueller Studienlage auch in den Sommermonaten nichts gegen dieäußerliche Anwendung von Johanniskrautöl.Johanniskraut gilt traditionell als Pflanze mit der stärkstenVerbindung zur Sonne. Es blüht um die Johanniszeit (24. Juni) undwird, wenn die Sonne am höchsten steht und die Tage am längsten sind,gesammelt und getrocknet. Innerlich angewendet, hebt Johanniskrautdie Stimmung, wirkt ausgleichend, beruhigt die Nerven und unterstütztden gesunden Schlaf. Es gilt daher auch als das "Arnika der Nerven".Insbesondere bei empfindsamen Menschen ist Johanniskraut hilfreich.Extrakte aus dem Kraut werden als Phytotherapeutika seitJahrhunderten in der Naturheilkunde und Erfahrungsmedizin eingesetzt.Weniger bekannt als die innerliche Gabe bei depressivenVerstimmungen ist die äußerliche Anwendung in Form eines Ölmazerates,auch Rotöl (Hyperici oleum) genannt. Dazu wird das Pflanzenmaterialsechs Wochen lang in einem fetten Pflanzenöl angesetzt. Dasentstehende Öl hilft mit der Energie und Kraft der Sonne, neuaufzubrechen. Es fördert die Regeneration der oberen Hautschicht undwird zur unterstützenden Pflege von Schnitt- und Schürfwunden, beiPrellungen, Verstauchungen, Sonnenbrand und zur Narbenpflegeeingesetzt. Auch in der Pflege von trockener und rissiger Haut hat essich bewährt.Johanniskraut - äußerlich angewandt auch im Sommer eine gute WahlImmer wieder wird gerade in den Sommermonaten auf die vermeintlichphotosensibilisierende Wirkung von Johanniskraut hingewiesen. Danachführt die Verwendung von Johanniskraut-haltigen Produkten zuSymptomen wie übermäßigem Sonnenbrand oder einer verändertenPigmentierung. Nach aktueller Studienlage gibt es allerdings keineHinweise auf eine erhöhte Lichtempfindlichkeit der Haut, wennJohanniskrautöl als Körperöl äußerlich bei intakter Haut angewendetwird. In einer Studie zum Thema wurden die photosensibilisierendenEffekte einer Creme mit Johanniskraut und einem Johanniskrautölvergleichend untersucht. Dabei konnten keine nennenswertenAuswirkungen auf die Lichtempfindlichkeit der Haut festgestelltwerden. Der Gehalt an Hypericin, also des Wirkstoffs, der für diePhotosensibilisierung verantwortlich ist, lag dabei in den in derStudie verwendeten Produkten beim Fünffachen des Johanniskrautöls vonPRIMAVERA. Generell gilt, wie bei allen Körperpflegeprodukten, dassbei ausgedehnten Sonnenbädern zusätzlicher UV-Schutz nötig ist, umdie Hautgesundheit zu erhalten."Besondere Vorsicht ist allerdings bei hellhäutigen Hauttypen undMenschen mit Hautkrankheiten geboten", weiß Astrid Holstein, die beimBio-Pionier PRIMAVERA für Forschung und Entwicklung verantwortlichist.Beipackzettel von Arzneien mit Johanniskraut sorgen für VerwirrungDie Sorge vor gesteigerter Lichtempfindlichkeit der Haut rührtnach Holsteins Einschätzung von Arzneimitteln, in denen Johanniskrautals Extrakt und nicht als Öl-Mazerat enthalten ist. Vielfach isterhöhte Lichtempfindlichkeit dort als seltene Nebenwirkung imBeipackzettel aufgeführt. "Bei den Warnungen zurPhotosensibilisierung werden die Pflanze, die daraus hergestelltenProdukte und unterschiedlichen Anwendungsformen - innerlich alsNahrungsergänzung oder Arzneimittel, äußerlich als Kosmetikprodukt -oftmals in einen Topf geworfen. Dadurch entsteht beim Anwendervöllige Verwirrung", so Holstein. Die verschiedenen Produktformenenthalten aber unterschiedliche Inhaltsstoffe, die in ihrenWirkweisen und ihrer jeweiligen Anwendungsform individuell betrachtetwerden müssen."PRIMAVERA hat seit der Einführung des Produktes keineReklamationen oder Rückmeldungen von Kunden, die über eine erhöhteLichtempfindlichkeit ihrer Haut geklagt haben. Wir schätzen dieäußerliche Anwendung von Johanniskrautöl deswegen als unproblematischein", erklärt Linda Schaar, Produktmanagerin bei PRIMAVERA im BereichAromatherapie. Das PRIMAVERA Johanniskrautöl bio auf Basis vonkaltgepresstem, naturbelassenem Olivenöl auskontrolliert-biologischem Anbau wirkt wärmend, lindernd undwohltuend. Es dient als ideale Basis für viele gesundheitsförderndeAromatherapie-Rezepturen.Rezept Körperöl "Auszeit" zum Selbermischen:12 Tropfen Blutorange bio*6-8 Tropfen Lavendel fein bio*100 ml Johanniskrautöl bio*Quellen: 1. C.M. Schempp, R. Lüdtke, B. Winghofer, J.C.Simon,Effect of topical application Hypericum perforatum extract (St.John´s wort) on skin sensitivity to solar simulated radiation.Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine 2000; 16: 125-128)UNTERNEHMENFür PRIMAVERA LIFE sind seit mehr als 30 Jahren die Liebe zurNatur und der Respekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in derUnternehmenskultur. Als führender Hersteller und Anbieter von 100 %naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- &Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denken und nachhaltiges Handelndas durchweg "grüne" Geschäftskonzept. So zählen internationaleCSR-Projekte (=Corporate Social Responsibility) zum festenBestandteil der Unternehmensphilosophie. Das Traditionsunternehmenmit Sitz in Oy-Mittelberg im Allgäu befolgt ethischeGeschäftspraktiken, zahlt Anbaupartnern und Lieferanten faire Preise,unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und unterstützt dieWeiterbildungsmöglichkeiten seiner Kooperationspartner mit dem Ziel,die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern.PRIMAVERA LIFE stellt höchste Ansprüche an die Qualität undReinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit desAnbaus und der Weiterverarbeitung. Das Unternehmen verwendetRohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau undunterstützt aktiv 13 biologische Anbauprojekte weltweit, dieArtenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreieSchädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnikeinsetzen. Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht in Frage.Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischenInhaltsstoffen und werden in pflanzengerechten Verfahrenausschließlich mit Lebensmittel-Emulgatoren, pflanzlichenKonservierungsstoffen und natürlichen Duft- und Farbstoffenhergestellt. Alle Rezepturen werden nicht nur direkt amFirmenstandort Oy-Mittelberg entwickelt, sondern auch sämtlicheProdukte dort produziert. Um die Ressourcen der Erde zu schonen, sindbei PRIMAVERA die Verpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immermöglich, wird auf Beipackzettel und Umkartons verzichtet.