Hautkrebsprävention: Sei Clever in Sonne und Schatten! / Botschafterin Susanne Klehn: UV-Schutz muss bei den Kleinsten beginnen

Bonn (ots) - Der Mai ist mit traumhaft sommerlichen Temperaturengestartet. Die UV-Strahlung war allerdings an manchen Tagen sointensiv wie sonst im Sommer. "Sonnenschutz ist jetzt ein Muss, umUV-Schäden und Sonnenbrände vorzubeugen", sagt Gerd Nettekoven,Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe. Unser Projekt "Cleverin Sonne und Schatten" vermittelt spielerisch bereits den Kleinstenin Kita und Grundschule, sich in der Sonne richtig zu verhalten.Initiiert wurde es gemeinsam mit der ArbeitsgemeinschaftDermatologische Prävention e.V., der Uniklinik sowie der Universitätzu Köln und dem Universitäts KrebsCentrum Dresden. Die kindgerechtenProjektmaterialien können unter www.krebshilfe.de/uv-schutz kostenlosbestellt und herunterladen werden."Rot wie Marmeladenbrot!" So soll die Haut auf keinen Fallaussehen. Das weiß mittlerweile auch Clown Zitzewitz - lustigeHauptfigur in Bilderbuch, Kurzfilm, Lied und vielen weiteren "Cleverin Sonne und Schatten"-Materialien für Kitas. Der tollpatschige Clownmusste allerdings selbst einmal ein paar Dinge lernen, bis erwusste, wie er sich vor Sonnenbrand schützen kann: "Nimm ein Shirtund Sonnencreme, Sonnenbrille und den Hut - im Schatten ist es vollokay, der tut uns allen gut!", lautet daher der Refrain des "Cleverin Sonne und Schatten"-Liedes. Grundschulkindern bietet dasBilderbuch "Unterwegs mit Anna und Max" vielfältige Anregungen, sichmit dem Thema UV-Strahlung auseinanderzusetzen.Weich, zart, verletzlich - Kinderhaut ist um ein Vielfachesempfindlicher als die Haut Erwachsener und braucht daher in der Sonnebesonderen Schutz. "Die UV-empfindlichen Stammzellen, aus denen sichneue Hautzellen bilden, liegen bei Kindern sehr viel dichter unterder Hautoberfläche und sind somit den ultravioletten Strahlen derSonne stärker ausgesetzt", erläutert Professor Dr. Eckhard Breitbart,Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention e.V.(ADP). UV-Schäden der Haut, die in der Kindheit und Jugend erworbenwerden, sind maßgeblich für das Entstehen von Hautkrebsverantwortlich. Deutschlandweit erkranken derzeit jährlich über293.000 Menschen neu an einem Tumor der Haut, etwa 35.000 davon amgefährlichen malignen Melanom, dem sogenannten "schwarzen" Hautkrebs."Die Haut lässt sich mit ganz einfachen Regeln schützen: sich imSchatten aufhalten, schützende Kleidung tragen und Sonnencremenutzen", sagt Susanne Klehn. Die TV-Moderatorin erkrankte selbst mit27 Jahren an einem malignen Melanom. Heute ist es ihr eineHerzensangelegenheit darüber zu informieren, wie Hautkrebs vorgebeugtwerden kann."Eine tolle Möglichkeit, Sonnenschutz in Kitas zu bringen, ist dasSonnenschutzClown-Programm von 'Clever in Sonne und Schatten'", soKlehn. "Im Rahmen einer SonnenschutzClown-Woche werden Drei- bisSechsjährige spielerisch zu kleinen Sonnenschutzexperten", sagt Dr.Nadja Seidel, Leiterin des Programms am Universitäts KrebsCentrumDresden. Unterstützt wird die Woche durch ein kostenlosesProjektpaket. Dies enthält eine mediale Weiterbildung, in der dasKita-Team eine Sonnenschutzstrategie für die eigene Einrichtungerarbeitet, sowie verschiedene Materialien. Dazu gehörenbeispielsweise eine DVD und ein Bilderbuch, in denen der ClownZitzewitz die Kleinen mit in den Strandurlaub nimmt. Zudem haben dieKinder die Möglichkeit, sich als "Schatten-Detektive" zu erproben undgemeinsam das "Lied vom Sonnenschutz" zu singen. Alle Materialien fürdie Kitas stehen zum Download im Internet bereit unterwww.krebshilfe.de/uv-schutz. Unterwww.uniklinikum-dresden.de/sonnenschutz kann das Projektpaketkostenlos bestellt werden. Kitas, die erfolgreich dasSonnenschutzClown-Programm umsetzen, erhalten eine Auszeichnung: als"CLEVER IN SONNE UND SCHATTEN-KITA". Die erste Kindertagesstättewurde 2017 in Dresden ausgezeichnet werden."Das Projekt 'Clever in Sonne und Schatten' knüpft an dieLebenswelten der Menschen an, wie dies im aktuellen Präventionsgesetzvorgesehen ist", betont Nettekoven. So bietet das Projekt auch fürGrundschulen spielerische Aktionsmaterialien an. Dazu gehörtbeispielsweise das Bilderbuch "Unterwegs mit Anna und Max" fürGrundschüler. Zudem können Eltern, Kinder- und Jugendärzte, Erzieherund Lehrer das Präventionsfaltblatt "Clever in Sonne und Schatten"sowie eine UV-Checkliste für Klein- und Grundschulkinder kostenloserhalten. Diese bieten neben Hintergrundinformationen praxistauglicheUV-Schutztipps für Alltag und Urlaub. Diese und weitere Aktions- undInformationsmaterialien können ebenfalls kostenlos bei der DeutschenKrebshilfe bestellt werdenDas Projekt "Clever in Sonne und Schatten" wird finanziell von derDeutschen Krebshilfe gefördert.Interviewpartner auf Anfrage!