Hautkrebs ist häufigste angezeigte Berufskrankheit auf dem Bau - Klimawandel am Bau - Hautkrebs auf dem Vormarsch (FOTO)

Berlin (ots) -Der Klimawandel wirkt sich auch auf Beschäftigte im Freien aus. Soist der weiße Hautkrebs bereits die häufigste angezeigteBerufskrankheit in der Bauwirtschaft. Allein im Jahr 2018 wurden derBerufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) 2.944 neueVerdachtsfälle gemeldet. Im ersten Halbjahr 2019 liegt der Stand nacheiner vorläufigen Auswertung bereits bei rund 1.400 Meldungen -Tendenz steigend. Immer heißere Sommer, eine sich immer weiterverstärkende UV-Strahlung: Wenn Beschäftigte nicht entsprechendgeschützt sind, kann dies gesundheitliche Folgen haben.Der Sonne werden überwiegend positive Eigenschaften zugesprochen:Vitamin-D-Produzent, Stimmungsaufheller, Energielieferant und vielesmehr. Doch zunehmend zeigen sich die Schattenseiten: der weißeHautkrebs ist auf dem Vormarsch, auch Arbeitsunfälle durch Hitzschlagoder Sonnenstich nehmen zu.Die Haut hat ein großes Erinnerungsvermögen - sie vergisst nichts.Deshalb ist es wichtig, UV-Schutz ernst zu nehmen. Das gilt auch imJob: "Vielen Beschäftigten ist nicht bewusst, welcher Gefahr sie sichbei der Arbeit in der Sonne auf der Baustelle aussetzen", sagtKlaus-Richard Bergmann, Hauptgeschäftsführer der BG BAU. "Hier müssenwir noch stärker aufklären und sensibilisieren. EntsprechendePräventionsmaßnahmen können Arbeitsunfälle und Berufskrankheitenverhüten." Seit 2015 ist der weiße Hautkrebs als Berufskrankheitanerkannt. Seitdem stiegen die angezeigten Berufskrankheiten um fastsechs Prozent. Laut Deutscher Krebshilfe erkrankten in Deutschland imJahr 2018 insgesamt 99.000 Menschen neu am Plattenepithelkarzinomoder der Vorstufe zum weißen Hautkrebs, der multiplen aktinischenKeratose.Unternehmen und Beschäftigte können hier gegenwirken: Neben dentechnischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen, für dieArbeitgeber sorgen können, sind dies auch persönliche Maßnahmen wieSonnenschutz durch UV-Schutzcremes oder Kleidung.Der Arbeitsmedizinische Dienst der BG BAU (AMD der BG BAU) bietetallen Mitgliedsunternehmen Vorsorge für ihre Beschäftigten an. "Mitunseren Untersuchungen sollen unter anderem Krebserkrankungenverhindert und frühzeitig erkannt werden. Dazu führen wir jährlichüber 500.000 Vorsorgeuntersuchungen durch", so Dr. AnetteWahl-Wachendorf, Geschäftsführerin und ärztliche Direktorin des AMDder BG BAU. Zusätzlich hat die BG BAU gemeinsam mit derArbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention der DeutschenKrebshilfe einen Selbsttest zum Thema Hautkrebs entwickelt. Der Testsoll eine Einschätzung zum individuellen Gefährdungspotential gebenund auf mögliche Faktoren für eine Erkrankung aufmerksam machen.Die BG BAU engagiert sich mit wirksamen Regelungen und umfassendenInformationen für mehr Sicherheit und Gesundheitsschutz auf denBaustellen. Als Partner der Bauwirtschaft, verwaltet durch dieSozialpartner, bemüht sie sich um praxisnahe und wirksame Maßnahmen,um die Beschäftigten zu schützen. Mit Informationskampagnensensibilisiert sie die Branche, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterstehen vor Ort als Partner den Unternehmen zur Seite und mitfinanziellen Anreizen werden Investitionen in den Arbeitsschutzgefördert.Hintergrund BerufskrankheitenBerufskrankheiten sind Krankheiten, die die Bundesregierung in derBerufskrankheiten-Verordnung als solche bezeichnet und die sich einVersicherter bei seiner Arbeit zugezogen hat. Als Berufskrankheitkommen nur solche Erkrankungen in Frage, die nach den Erkenntnissender medizinischen Wissenschaft durch besondere Einwirkungenverursacht sind und denen bestimmte Personengruppen durch ihre Arbeitin erheblich höherem Grade als die übrige Bevölkerung ausgesetztsind. Bei Beschäftigten, die im Freien arbeiten, ist diesesbeispielsweise die UV-Strahlung.Mehr Informationen unter: www.bgbau.de sowiewww.bau-auf-sicherheit.de/entdecken/selbsttest-hautkrebsPressekontakt:Christiane WitekTelefon: 030 85781-690E-Mail: presse@bgbau.deThomas LucksTelefon: 069 4705-824E-Mail: thomas.lucks@bgbau.deBG BAU - PressestelleHildegardstraße 29/3010715 BerlinOriginal-Content von: BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, übermittelt durch news aktuell