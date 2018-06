Hautkrebs: Bei Arbeiten im Freien auf guten UV-Schutz achten / TÜV Rheinland: Vorsicht vor Weißem Hautkrebs / Seit 2015 als Berufskrankheit anerkannt / Risikobeurteilung durch Arbeitsmediziner

Köln (ots) - Der Sommer ist da und bringt für einigeBerufsgruppen, die vorwiegend im Freien tätig sind, ein erhöhtesRisiko mit: Weißer Hautkrebs, ausgelöst durch ultravioletteSonneneinstrahlung auf die Haut, ist laut aktuellen Zahlen derBerufsgenossenschaft der Bauwirtschaft eine der am häufigstenangezeigten Berufskrankheiten in der Baubranche. "Egal ob auf derBaustelle, im Straßen-, Garten- oder Landschaftsbau - überall dort,wo Arbeitnehmer während der heißen Monate ihre Tätigkeit fortwährendim Freien verrichten, sind entsprechende Schutzmaßnahmenerforderlich", so Dr. Wiete Schramm, Expertin im BereichArbeitsmedizinischer Dienst bei TÜV Rheinland.Technischer SonnenschutzSeit 2015 ist der Weiße Hautkrebs als Berufskrankheit anerkannt.Damit es erst gar nicht zur Erkrankung kommt, steht die Präventiondes Arbeitgebers, aber auch des Arbeitnehmers im Vordergrund. Hierkann der Unternehmer beratende Unterstützung beim Betriebsarztsuchen. Auf der Grundlage einer qualifizierten Gefährdungsbeurteilungsind technische Maßnahmen, wie beispielsweise Sonnensegel, sinnvoll.Ratsam ist zudem, die Arbeitsabläufe so zu gestalten, dass Arbeitenin der prallen Sonne möglichst vermieden werden können.Persönliche SchutzmaßnahmenZusätzlich rät die Expertin zu persönlichen Schutzmaßnahmen. Helmemit Nackenschutz sind bei sommerlichem Wetter eine weitere sinnvolleVorbeugung. Besonders gefährdet sind Körperstellen, die dauerhaft demdirekten Sonnenlicht ausgesetzt sind, wie Gesicht, Kopfhaut, Nackenund Ohren. Aber auch Unterarme und Handrücken zählen zu denüblicherweise gefährdeten Arealen. Dort sollten die Beschäftigten vorAufnahme der Arbeit ein Sonnenschutzmittel mit Lichtschutzfaktor vonmindestens 30 ausreichend dick auftragen und dies nach zwei Stundenwiederholen.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Jörg Meyer zu Altenschildesche, Presse, Tel.: 0221/806-2255Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell