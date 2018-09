Hautchirurg aus Los Angeles löst Problem der Haartransplantation für afrikanische Bevölkerung mit zwei neuen Technologien

Los Angeles (ots/PRNewswire) -Von diesem Verfahren profitierten die meisten Menschen auf derWelt - mit Ausnahme von Patienten afrikanischer Abstammung. Besondersbetroffen sind Männer, die das Haar gerne kurz tragen. Der Nutzendieses Verfahrens war bei dieser Bevölkerungsgruppe bislang starkeingeschränkt. Grund hierfür sind Eigenschaften der Haut und Haare,die die derzeitigen FUE-Werkzeuge für diese Bevölkerungsgruppeunwirksam machen. Einige Spezialisten mit FUE-Erfahrung beiafrikanischer Haarstruktur, die konventionelle Werkzeuge verwenden,greifen nicht selten auf spezielle Techniken zurück wiebeispielsweise größere Stanzer, Schätzung derHaarkrümmung und Kurvenwinkel(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/dsu.12229)und manuelle Kurvennavigation. Dabei nehmen sie eine relativ höhereTransplantat-Schwundquote in Kauf.Dr. Sanusi Umar hat zwei neue, voneinander unabhängige Erfindungenbekanntgegeben (zum Patent angemeldet), die jeweils eine umfassendeLösung für das FUE-Problem bei afrikanischer Haarstruktur bieten.Mediziner haben jetzt mehr Auswahl bei geringeren technischenAnforderungen. Bei einem Verfahren wird ein spezielles rotierendesWerkzeug eingesetzt: der Intelligent Punch (zum Patent angemeldet).Dieser ist auf einem patentierten System montiert, mit dem dasTransplantat hydriert und der Stanzer gleitfähig gemacht wird(Dr.UGraft(TM) Nurture Handpiece). Dr. Umar kommentiert: "Das Systemist intuitiv und wird mit optimierten Einstellungen geliefert. DerAnwender muss zur Konfiguration kein Spezialist in Informatik sein."In Kombination mit dem Dr.UGraft Nurture Handpiece ermöglicht derIntelligent Punch die intuitive Navigation von Transplantatwinkelnund ermöglicht die sichere Entnahme von Transplantaten bei allenFUE-Verfahren mit afrikanischer Haarstruktur.Dr. Umar hat außerdem eine weitere Erfindung enthüllt: Dr.UPunchCurl 2.0 (zum Patent angemeldet), ein unkonventionelles, nichtrotierendes Werkzeug. Dies ist eine Weiterentwicklung derursprünglichen Erfindung - Dr.UPunch 1.0 (europäische Patent2939617B1)(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5055031/) .Nach Aussage von Dr. Umar lässt sich die neue Version einfacherbedienen. Die Stanzer sind kleiner, genauer und schneller - daher diefrühzeitige Auslieferung an andere FUE-Spezialisten. Es ist wenigerFertigkeit gefordert, da die Haarkrümmung und Kurvenwinkel nichtgeschätzt werden müssen. "Es ist schnell gelernt mit minimalerAnstrengung", sagt Dr. Umar (auch bekannt als Dr. U). Dr. U hat zubeiden Verfahren ein Anleitungsvideo produziert.Dr. U weiter: "Ich habe den Weg der Haarwiederherstellungeingeschlagen, um eine Lösung für meinen eigenen Haarausfall zufinden. Dabei bin ich nur auf Grenzen gestoßen. Ich habe es zu meinerLebensaufgabe gemacht, diesen Missstand zu beheben. Ich begann damit,Werkzeuge für alle möglichen Haartypen zu entwickeln - mit Ausnahmemeines eigenen. Ich hoffe, dass diese neuen Werkzeuge einen Beitragdazu leisten können, Behandlungen für Haarverlust mehrBevölkerungsgruppen zugänglich zu machen. Jeder normal qualifizierteFUE-Spezialist kann diese Vorrichtungen bedienen und ein ähnlichgutes Ergebnis wie bei anderen Ethnizitäten erzielen."Beide Werkzeuge werden auf derDr.UGraft-Website (https://ugraft.com/products/)verkauft. Sie feiern ebenfalls Premiere auf dem Los Angeles HairTransplant Hands-On Cadaver Course am 6. und 7. Oktober dieses Jahresund bei der ISHRS-Jahrestagung in Hollywood (Kalifornien) vom 10.-14.Oktober (Stand 61).Dr. Sanusi Umar ist ein international anerkannter Hautchirurg, derin Los Angeles praktiziert. Er ist Gründer von Dr. U Hair und SkinClinic, Dr. U Devices und FineTouch Laboratories. Außerdem lehrt eran der David Geffen School of Medicine UCLA und ist Chef fürkosmetische Dermatologie am Fachbereich Dermatologie Harbor-UCLA.Pressekontakt:Kontakt:Anahit Moumjian Dr. U Devices Inc. 1-310-318-1500info@ugraft.comVideo -https://www.youtube.com/watch?v=BgW5R1T-wKkFoto -https://mma.prnewswire.com/media/751529/Dr_U_Devices_Inc_Intelligent_Punch_Device.jpgOriginal-Content von: Dr. U Devices Inc., übermittelt durch news aktuell